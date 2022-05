Sudare è un meccanismo naturale del nostro corpo. Il nostro organismo produce circa ½ litro di sodure al giorno. Senza di esso non si potrebbe regolare la temperatura corporea e rischieremmo di morire surriscaldati. Infatti, con l’arrivo del caldo, è normale sudare di più, specialmente in zone quali ascelle, mani, viso e piedi.

L’alzarsi delle temperature nella stagione calda non fa che peggiorare la situazione. Il problema è che il sudore si accompagna spesso al cattivo odore. A soffrirne maggiormente sono i piedi che, rinchiusi nelle scarpe, cominciano ad emanare un terribile olezzo. Nemmeno a dirlo, questo problema preoccupa e imbarazza molto chi ne soffre e che pensa non ci sia una via d’uscita.

Eppure, esistono tante soluzioni al problema. Oggi vedremo come eliminare per sempre l’imbarazzante puzza di piedi senza utilizzare prodotti chimici che spesso si trovano in commercio. Per farlo, basta un solo oggetto di riciclo che tutti abbiamo nelle nostre case e un ingrediente naturale segreto. Una volta utilizzato questo trucco, non ci dovremo più preoccupare di fastidiose puzze.

Come eliminare per sempre l’imbarazzante puzza di piedi e sudore dalle scarpe con un segreto geniale e a costo zero che pochi conoscono

Chi soffre di sudorazione eccessiva dei piedi sa bene che molto dipende dalla tipologia di scarpa indossata. Una calzatura poco traspirante può davvero creare seri problemi a chi la indossa. Ma non solo, perché anche una volta tolta e lavata, la scarpa continuerà ad emanare olezzi spiacevoli. Anche l’armadio e la scarpiera potrebbero esserne contagiati. Allora, come fare per prevenirli ed eliminarli in modo naturale?

Il primo accorgimento consiste nello scegliere calzature traspiranti e dotarsi di una soletta. Il secondo passaggio vede l’utilizzo di vecchi calzini per una tecnica che ci sorprenderà. Andrà bene qualsiasi tipo di calza, meglio se calzini corti (fantasmini) ormai vecchi o con qualche buco. Ciò che faremo è rivestire interamente la soletta col calzino pe poi inserirla nuovamente nella scarpa. Questo permetterà alla calza di catturare il sudore in eccesso senza impregnare la soletta o l’interno della scarpa.

In più, utilizzeremo un vecchio trucco usato per catturare i cattivi odori. Quello che ci serve è una bustina di tè nero, capace di svolgere l’azione di antibatterico naturale e cattura odori. Basterà lasciare in infusione in acqua bollente una bustina per scarpa. A quel punto basterà inserirle e lasciarle qualche ora. L’unica controindicazione è che il tè potrebbe macchiare l’interno di scarpe in pelle o di altri materiali delicati.

Approfondimento

Finalmente per eliminare la puzza di piedi dalle scarpe ecco il rimedio naturale efficace a costo zero