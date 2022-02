Bisogna avere cura della propria salute e per farlo è necessario avere diverse accortezze, a cominciare da ciò che portiamo in tavola.

L’alimentazione, infatti, spesso giocherebbe un ruolo chiave per il nostro benessere, sia a livello preventivo che nel caso di determinate problematiche. Diete mirate potrebbero fornirci un prezioso aiuto in certe circostanze, come in caso di colon irritabile. Anche chi ha il colesterolo alto dovrebbe mangiare alcuni cibi ed evitarne altri, un discorso valido per tutti i pasti quotidiani, inclusa la colazione.

Colesterolo buono e cattivo

Il colesterolo è un tipo di grasso in buona parte prodotto dall’organismo e in parte introdotto dall’esterno tramite ingerimento di cibo. Sarebbe indispensabile per diverse funzioni fondamentali all’interno del nostro organismo.

Il colesterolo sarebbe trasportato nel sangue insieme a proteine e altri tipi di grassi, a seconda della loro densità nella composizione si parla di LDL e HDL. Queste ultime sono note anche con il nome di colesterolo buono, in quanto ne controllerebbero il livello riportandone l’eccesso al fegato. Al contrario, le LDL rappresenterebbero il colesterolo cattivo, perché formerebbero depositi di grasso che aderirebbero e potrebbero ostruire i vasi sanguigni. Quindi, un livello alto di colesterolo aumenterebbe il rischio di malattie cardiache e ictus.

Chi ha il colesterolo alto dovrebbe mangiare a colazione questi alimenti per abbassarlo naturalmente anche senza statine e farmaci

Oltre ad assumere specifici farmaci, quali le statine, laddove prescritti dal medico per tenere sotto controllo il livello di colesterolo, importante anche una dieta adatta.

Ovviamente anche per la dieta dovremmo consultare gli esperti, ma avere un’idea orientativa potrebbe comunque renderci il tutto più chiaro.

In linea generale vi sarebbero alcuni accorgimenti da adottare per ciascun pasto, ad esempio ridurre i grassi saturi. Un’azione che spesso risulta meno scontata per la colazione, dove magari potremmo essere abituati a consumare dolciumi, fette biscottate con burro e latte.

Partiamo col dire che questa tipologia di colazione non sarebbe affatto consigliabile per contrastare il colesterolo alto. Sarebbe molto meglio assumere del latte scremato o yogurt magro, inoltre bisognerebbe evitare il burro così come la margarina.

Cosa preferire

I grassi animali sarebbero da escludere, incluse le uova, sarebbero invece ideali le fibre. Quindi potremmo dire sì alla frutta, compresa quella secca. In modo particolare risulterebbero utili nel ridurre il colesterolo la polpa di mela e gli agrumi. Adatti anche semi di girasole e di zucca.

Indicati sarebbero poi i cereali integrali (avena, segale, crusca), incluse le loro farine, da utilizzarsi anche per la produzione di dolci. Per concederci questi ultimi, sarebbe meglio evitare prodotti industriali come biscotti e brioches contenenti spesso grassi trans che aumenterebbero il colesterolo.

Meglio preparare da sé dei dolci utilizzando quelli che sono gli ingredienti consigliati. Si potrebbe consumare la torta degli angeli, ma anche preparazioni da forno povere di grassi e preparati con oli insaturi. Tra questi, oltre a quello di oliva, figurerebbero anche quello di soia, di canola, di mais, di sesamo, di cartamo e di girasole. Più che il cioccolato sarebbe bene poi usare la carruba o il cacao in polvere.

