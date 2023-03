Amore e relazioni: 3 consigli da seguire prima di fidanzarsi per evitare di pentirsi. Un errore non averci pensato prima!

All’inizio sembra tutto perfetto ma è davvero così? Gli errori in amore sono dietro l’angolo ma si possono evitare seguendo questi consigli utili.

Sono molti quelli, maschi e femmine, a sognare una relazione lunga e duratura. Cercare l’amore non è però un affare semplice, il rischio di rimanere con un pugno di mosche in mano è reale. In minima parte dipenderà anche dal segno zodiacale, ci sono persone più adatte a stare insieme rispetto ad altre. Ma questo non è tutto, il carattere e gli interessi personali sono tra i tratti più importanti da tenere in considerazione. Prima di buttarsi a capofitto in una storia d’amore vera o presunta, sarà bene porsi alcune domande. Quesiti importanti che permetteranno di cominciare una relazione con basi più solide.

Amore e relazioni: 3 consigli da seguire

L’attrazione tra due persone è indispensabile per dare vita ad una relazione. Tuttavia, questa potrà essere di diverse tipologie, dall’attrazione prettamente fisica a quella mentale. L’attrazione fisica è quella più legata all’istinto e che si manifesta per prima. Eppure, secondo molti, non è la parte più importante per gettare le basi di una relazione duratura. Oltre all’aspetto fisico, infatti, saranno importanti anche le caratteristiche mentali e, di conseguenza, l’attrazione mentale tra due persone. Avere interessi simili, amare le stesse cose, permetteranno di trascorrere tempo insieme senza annoiarsi. Quindi, l’attrazione che si prova nei confronti dell’altra persona è anche mentale o solamente fisica?

Quello che dice coincide con i fatti?

Quando si comincia ad uscire con una persona la mente tenderà ad essere obnubilata dal sentimento. Non è raro imbattersi in una persona che si mostra perfetta a parole ma un po’ meno con i fatti. Prima di dare via ad una relazione sarà ottimo cercare di capire se fatti e parole coincidono, perlomeno a grandi linee. Promettere tutto senza fatti resta un qualcosa fine a sé stesso. Questo perché, se non si riesce a mantenere le promesse neppure all’inizio, evidentemente si andrà solo peggiorando.

Abbiamo bisogno di una relazione?

Un’altra domanda che dobbiamo porci è: vogliamo una relazione? Impegnarsi deve essere una scelta comune di due persone. Per questo motivo prima di illudere l’altra persona, meglio capire se si vuole veramente una storia seria. In alternativa, si consiglia di essere molto chiari per non spezzare cuori e lasciare brutti ricordi nell’altra persona. Amore e relazioni: 3 consigli da seguire che saranno davvero utili per non pentirsi a cose fatte.