Gli alberi degli agrumi sono molto coltivati in Italia, soprattutto nelle zone meridionali, grazie alla presenza di un clima mite e favorevole. Ma anche nelle zone più fredde del Paese, possiamo far crescere, sani e rigogliosi, questi arbusti. Basta coltivarli in vaso e prestare delle cure maggiori durante i mesi invernali.

In particolare, la pianta del limone è una delle più facili da curare. Un albero sempreverde originario dell’India e dell’Indocina, che fiorisce più volte l’anno. Una pianta molto vivace dai magnifici frutti: gialli, succosi, profumati, dalla buccia spessa e ricca di oli essenziali.

Una pianta che ha bisogno di poche cure

Come affermato poc’anzi, la pianta del limone non necessita di particolari cure. Può essere coltivata sia in vaso che in piena terra in giardino. Predilige i luoghi assolati e pieni di luce, ma teme il freddo. Infatti se coltivata al Nord, ricordiamo di posizionare la pianta in un luogo riparato. La pianta di limoni ha bisogno di un terreno ricco di azoto, potassio, fosforo e ferro. Infatti, per ottenere limoni sani e succosi bisogna unire al terreno questo concime naturale.

Per una pianta di limoni sana e rigogliosa non sottovalutiamo queste macchie su rami e frutti

Le piante di limoni, come gli altri alberi di agrumi, sono soggette ad attacchi da parte di parassiti e vulnerabili a malattie batteriche e fungine. Ad esempio, non sottovalutiamo questo problema che riguarda foglie e rami della nostra pianta di limone perché potrebbe diffondersi e portare a gravissime conseguenze.

Ma c’è una malattia in particolare, di origine batterica, che si manifesta alla fine dell’inverno. Prende il nome di “Pseudomonas Syringae” o più comunemente chiamata “piticchia del limone”.

Ad esempio, sui rami si manifesta con delle tacche necrotiche brune. Anche sul frutto possono comparire queste macchie. Il batterio compromette il limone solo dal punto di vista estetico, che naturalmente perde di qualità e valore

Quindi, per una pianta di limoni sana e rigogliosa non sottovalutiamo queste macchie su rami e frutti molto gravosa da estirpare.

Non esiste una vera e propria cura, ma possiamo prevenire la malattia mettendo in atto alcune piccole accortezze. È importante prevedere una buona concimazione e soprattutto in inverno, riparare la pianta dal vento e dalle intemperie con apposite coperture. Ricordiamo di bruciare i rami malati, per evitare che il batterio si propaghi. La piticchia del limone può essere trattata anche con prodotti a base di rame.

Approfondimento

