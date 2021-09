Recentemente il Ministero della Salute ha richiamato determinati cracker per possibile presenza di corpi estranei.

Tra le varie funzioni che è chiamato a svolgere, il Ministero della Salute ha proprio anche quella di dare informazioni circa la conformità di alimenti e prodotti.

Sul portale del Ministero possiamo infatti trovare una sezione apposita “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, con le notifiche relative ad eventuali contaminazioni su alcuni prodotti che potrebbero mettere a rischio chi li acquista per poi consumarli.

Tutti coloro che operano nel settore alimentare hanno il preciso obbligo di informare i propri clienti circa la non conformità rilevata negli alimenti da loro stessi messi in commercio. Ed hanno altresì l’obbligo di ritirare tali prodotti dal mercato.

In caso di vendita già avvenuta, gli operatori del settore alimentare devono inoltre “richiamare” il prodotto incriminato, pubblicando tale richiamo nell’apposita sezione del sito del Ministero della Salute ed apponendo cartellonistica nei vari punti vendita.

Sono questi i cracker richiamati e segnalati sul sito del Ministero della Salute per possibile presenza di corpi estranei

Lo scorso 2 settembre 2021, il predetto Ministero ha richiamato dei cracker commercializzati con il marchio di una nota catena. Nello specifico, si tratta del lotto di produzione numero 6031. La confezione è da 500 grammi e riporta la data di scadenza del 27 luglio 2022.

Tale prodotto è fabbricato da un’industria avente sede in provincia di Treviso.

Identica sorte hanno inoltre subito anche i cracker commercializzati con il marchio di un altro noto supermercato. Il prodotto viene però sempre realizzato nella medesima azienda produttrice.

Nello specifico si tratta dei seguenti lotti:

lotto 6111 per i cracker salati senza granelli di sale in superficie, confezione da 500 gr, scadenza 30/07/2022;

lotto 6031 e lotto 6081 per i cracker salati in superficie, confezione da 500 gr, scadenze rispettivamente indicate per il 22/07/2021 e il 27/07/2021.

Motivo del richiamo: possibile presenza di corpi estranei.

Altri prodotti

Purtroppo non è la prima volta. Già lo scorso mese, e più precisamente il giorno 18 agosto, erano stati richiamati dei cracker prodotti con farina integrale, anch’essi venduti a marchio del punto vendita. In questo caso, si tratta delle confezioni da 400 grammi, riportanti numero di lotto di produzione 1207 e con scadenza il 26 maggio 2022.

Diversa, rispetto ai casi precedentemente indicati, l’azienda produttrice, che ha invece sede in Friuli Venezia Giulia.

Motivo del ritiro in via precauzionale: possibile presenza nella farina di un corpo estraneo.

Dunque sono questi i cracker richiamati e segnalati sul sito del Ministero della Salute per possibile presenza di corpi estranei.

Come suggerito sul sito del Ministero, si raccomanda pertanto di non consumare assolutamente il prodotto e di riportarlo nel punto vendita di riferimento per il rimborso o la sostituzione.

