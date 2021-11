Molti hanno l’asciugatrice, ma solo pochi conoscono questi 3 trucchetti per utilizzarla risparmiando denaro in bolletta

L’asciugatrice è un elettrodomestico davvero molto utile. Soprattutto durante l’autunno e l’inverno, quando le temperature non consentono di asciugare la biancheria fuori casa, avere l’asciugatrice è una vera fortuna.

Il problema è che non tutti sanno come sfruttare al meglio questo potentissimo elettrodomestico. La maggior parte di noi, infatti, utilizza sempre gli stessi comandi, senza sapere che esistono alcuni trucchetti utili e davvero vantaggiosi. Un po’ come questo segreto sul prelavaggio che quasi nessuno conosce e che cambierà il nostro modo di caricare la lavatrice.

Torniamo all’asciugatrice e scopriamo questi 3 trucchetti utili per usarla bene risparmiando energia e soldi.

La maggior parte delle persone lo fa, eppure è un grande errore: stendere il bucato in casa fa male, per questo motivo. È un problema che, nel periodo più freddo dell’anno, riguarda soprattutto chi non ha l’asciugatrice.

Chi la possiede, invece, risolve questa situazione asciugando tutti i capi con un semplice click. Nonostante questo, però, molte persone fanno inconsapevolmente aumentare la bolletta dell’elettricità a causa di alcuni errori fatti proprio con l’asciugatrice.

Attenzione a non sottovalutare questi gesti

Facciamo attenzione alla pulizia della nostra asciugatrice. Dopo ogni asciugatura, infatti, dovremmo pulirne il filtro e la vaschetta. Solo in questo modo garantiremo lunga vita alla nostra asciugatrice.

In particolare, è importante rimuovere la lanugine e gli altri residui di sporco, perché ostacolano la macchina e le fanno perdere efficienza. Ciò si tradurrà in un consumo maggiore, quindi una spesa maggiore in bolletta.

Occhio ai programmi utilizzati

Molte asciugatrici dispongono della funzione antipiega. Questa funzione può essere molto utile, ma può rivelarsi davvero dispendiosa in termini di consumo di energia. È un discorso che vale con tutte le funzioni speciali, poiché consumano di più e quindi vanno usate con oculatezza.

In più, ricordiamoci di attivare sempre la centrifuga in lavatrice prima di trasferire la biancheria nell’asciugatrice. In questo modo l’acqua in eccesso verrà già assorbita e l’asciugatrice consumerà meno energia.

Cerchiamo questo programma nella nostra asciugatrice

Molti modelli di asciugatrici offrono un programma a base di aria fredda. Questa modalità evita il ciclo di asciugatura completo e quindi permette di risparmiare energia e denaro. È il programma ideale per rinfrescare capi poco usati e per la biancheria della casa.

Sono davvero poche le persone che conoscono queste funzioni. Infatti, molti hanno l’asciugatrice, ma solo pochi conoscono questi 3 trucchetti per utilizzarla risparmiando denaro in bolletta.