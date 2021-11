Pochi lo sanno, ma anche una pianta apparentemente innocua come il ciclamino potrebbe causarci dei problemi di salute. Il discorso vale anche per 2 piante che vanno a ruba nel periodo natalizio, come la stella di Natale e l’agrifoglio, ma non solo.

Avere delle piante da curare farebbe bene alla salute e all’umore, e questo lo diamo per scontato. Lo dimostrerebbero diversi studi, che confermerebbero il potere che avrebbero le piante di ridurre lo stress e migliorare il nostro umore, ma non è finita.

Curare le piante, infatti, ci aiuterebbe ad aumentare la concentrazione e migliorare la nostra manualità. Insomma, avere delle piante da curare porterebbe davvero tantissimi benefici.

Il problema è che alcune piante, però, nasconderebbero anche qualche insidia. Abbiamo scoperto che questa pianta insospettabile che potremmo avere in casa è velenosa per uomini e animali, ma la lista delle piante pericolose è ancora lunga.

Stiamo parlando di tipi di piante molto diffusi nelle nostre case, ma che ai più sbadati potrebbero causare problemi di salute poco piacevoli. Ecco di che piante stiamo parlando.

Attenzione al ciclamino e a queste piante da interno perché potrebbero rivelarsi davvero pericolose per l’uomo

Chi ha un giardino sceglie con cura le piante più belle per decorare il proprio spazio esterno. Eppure, pochi sono consapevoli dei pericoli che si rischiano.

Esistono, infatti, piante che costituiscono un pericolo sia per la salute umana che per quella dei nostri animali. Ecco perché dovremmo fare attenzione a questa pianta velenosa che probabilmente abbiamo in giardino perché è molto pericolosa per uomini e animali.

Dentro casa, invece, dovremmo prestare attenzione ad altre piante potenzialmente pericolose.

Sembrano innocue ma potrebbero non esserlo

I rischi possono aumentare soprattutto se viviamo in casa con dei bambini, attratti da tutto ciò che vedono.

Il ciclamino, tipica pianta autunnale, può diventare pericolosa perché, se ingerita, potrebbe provocare disturbi intestinali. In più, la linfa potrebbe provocare irritazione cutanea.

Occhio a queste piante bellissime ma potenzialmente pericolose

Un’altra pianta a cui dobbiamo fare attenzione è la stella di Natale. Le foglie e i suoi semi, se ingeriti, potrebbero addirittura provocare il delirio, mentre la linfa potrebbe scatenare un’irritazione allergica alla pelle.

Occhio anche ad un’altra pianta natalizia, l’agrifoglio. Le parti pericolose di questa pianta sarebbero le foglie e le bacche che, se ingerite, potrebbero causare nausea, vomito, diarrea e, nei casi più gravi, anche le convulsioni. Ecco perché è importante fare attenzione al ciclamino e a queste piante da interno, perché potrebbero rivelarsi davvero pericolose per l’uomo.