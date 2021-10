Una delle caratteristiche principali della moda è la ciclicità. Infatti, frequentemente si vedono spuntare sulle passerelle dei trend già molto diffusi in passato.

Dai soprabiti alle calzature passando per materiali e copricapi. Da un lato ci sono dei trend e colori dell’autunno per essere alla moda a qualsiasi età.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Nel presente articolo si andrà a illustrare il ritorno di uno dei copricapi più iconici degli anni ’90, la fascia per capelli.

Dal momento che ogni stagione porta con sé alcuni graditi ritorni l’autunno/inverno 2021-2022 sarà caratterizzato dalle fasce per capelli.

Indossate da sportive, ma non solo, questi accessori per capelli erano dei veri e propri must have.

Ancora oggi, spesso si associa questo accessorio a un indumento perfetto per situazioni informali, per la casa o per lo sport.

Nulla di più sbagliato dal momento che si sta diffondendo una tendenza contraria che vede le fasce utilizzate anche fuori casa.

Sarà questo l’accessorio di tendenza più ricercato dell’inverno che in molte hanno già nell’armadio

La fascia per capelli è un accessorio che, come si scriveva, si evolve e passa dalla casa alla strada. Dal momento che vengono prodotte in materiali molto diversi saranno perfette utilizzate sia durante l’estate, in alternativa al foulard, che in inverno.

Tutte coloro che soffrono particolarmente il freddo, infatti, saranno contente di scoprire che non sarà più necessario rinunciare allo stile.

Le fasce invernali sono principalmente prodotte in lana e, molto frequentemente, a mano. Chi ha già vissuto qualche primavera, tuttavia, invece di acquistarne di nuove potrà semplicemente frugare nei cassetti.

Un accessorio perfetto per tenere in ordine qualsiasi tipo di capello, da quelli ricci a quelli lisci.

Potrà essere indossato con capelli sciolti sulle spalle o, in alternativa legati in una coda di cavallo.

Per quanto riguarda le dimensioni esisteranno fasce più o meno larghe, le larghe in lana sono perfette indossate sulla fronte. Le più sottili, invece, saranno ottime sostitute del cerchietto.

Tra le fasce più ricercate si piazzano ai primi posti quelle di colori scuri o neutri, seguite da quelle di colori vibranti.

Le più audaci potranno scegliere tra colori accesi, colori pastello, fluo, in alternativa, stampe o fiori.

La fascia per capelli sarà perfetta indossata a qualsiasi età, dalle giovanissime fino alle più mature.

In ogni caso sarà in grado di donare un tocco più sofisticato a qualsiasi look e abbinamento. Ecco perché sarà questo l’accessorio di tendenza più ricercato dell’inverno che in molte hanno già nell’armadio.