Viviamo in un’epoca condizionata da canoni estetici molto alti.

Visi eternamente giovani, privi di imperfezioni e che sembrano non conoscere il passare del tempo.

Questo purtroppo causa in molte donne, giovani e meno giovani, frustrazione e scoraggiamento, ed è così che si fa largo l’idea di una bellezza irraggiungibile.

Quello che molte non sanno è che a fare la differenza, nel mondo reale, è una pelle dall’aspetto sano per cui non serve il computer.

Alcuni principi attivi in particolare vanno incontro sia alle giovanissime che alle signore più mature, basta cercarli nei prodotti giusti.

A volte basta davvero poco per un aspetto più giovane e più sano e per dimenticare imperfezioni e inestetismi.

Bastano questi 2 principi attivi per un viso da star a qualsiasi età senza spendere troppo

Sono due i principi attivi da ricercare nei prodotti per il viso che acquistiamo in profumeria, online o in farmacia: l’acido salicilico e la niacinamide.

Sotto forma di sieri, creme o detergenti, è molto semplice trovare il prodotto adatto alle proprie esigenze senza spendere cifre esorbitanti.

L’aspetto economico, anche per la cura della persona, non è da sottovalutare. Avevamo già visto infatti come risparmiare con questi 4 rimedi naturali prolungando la tinta di capelli scuri e chiari.

Nella cosmetica come in altri ambiti non sempre costi contenuti equivalgono a prodotti scadenti.

Molto spesso a determinare il prezzo finale è il marketing piuttosto che la qualità del prodotto.

Dunque bastano questi 2 principi attivi per un viso da star a qualsiasi età senza spendere troppo; la cosa importante è farsi consigliare bene.

Gli usi e i benefici

Acido salicilico

Questo è il principio attivo più adatto alle pelli miste o impure. Grazie alle sue proprietà anti-infiammatorie, antibatteriche ed esfolianti contrasta l’eccesso di sebo.

Stop dunque a viso lucido, brufoletti e punti neri. Agisce anche sul restringimento dei pori dilatati.

Niacinamide

Derivato della vitamina B3, contrasta i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento, possiede proprietà idratanti, antiossidanti.

Stimola inoltre la produzione di elastina e collagene, contribuendo ad attenuare le rughette d’espressione.

Anche la niacinamide è ottima per opacizzare la pelle grassa e ridurre i pori.

Infine, intervenendo nella sintetizzazione della melanina, è in grado di ridurre visibilmente le macchie della pelle e donare un colorito bello e sano.

In commercio esistono anche molti prodotti che sfruttano l’azione combinata di questi due principi attivi, la cui efficacia è ampiamente testata.

Tuttavia, si consiglia sempre di chiedere il parere di un esperto ogni volta che si applica qualcosa di nuovo sulla pelle.