Per schiarire e ammorbidire le ascelle ecco lo scrub fai da te con bicarbonato e altri 2 ingredienti naturali

Per prendersi cura di sé non bisognerebbe trascurare nessuna parte del corpo. Molto spesso, però, di alcune ci si dimentica, forse perché meno visibili oppure perché ritenute poco importanti. Ma il benessere passa anche da lì ed è per questo che, ad esempio, anche ai piedi in inverno e alle ascelle bisogna dare le giuste cure.

Le ascelle possono emanare cattivi odori, essere sudate e irritarsi dopo la rasatura, prudere e riempirsi di puntini rossi. Un altro problema che possono avere è più che altro estetico, ma comunque fastidioso. Potrebbero presentare degli aloni scuri, che si formano soprattutto a seguito della depilazione. Ma ancora una volta i metodi naturali arrivano in aiuto.

Diminuire gli aloni scuri e schiarire le ascelle sarebbe infatti possibile grazie a uno scrub totalmente naturale.

Un problema estetico di molte donne sono gli aloni scuri che si formano sotto le ascelle. In estate possono risultare un inestetismo fastidioso, ma sarebbe utile agire anche in inverno. Per ridurli, schiarire la pelle e renderla più morbida, allora, basta aprire la dispensa.

Si può infatti creare uno scrub da passare sotto le ascelle per renderle chiare e profumate con dei comuni ingredienti da cucina. Anche quelli più impensabili possono diventare ad esempio una maschera nutriente fai da te per viso e capelli. Quindi, è importante conservare sempre sia gli avanzi, sia i prodotti scaduti, alcuni dei quali ancora riutilizzabili per preparare dei prodotti naturali di bellezza.

Per fare lo scrub, mescolare bene in una ciotola un cucchiaino di bicarbonato e uno di succo di limone. Poi, aggiungerne uno di zucchero bianco e continuare a mescolare fino alla formazione di una crema.

Applicare la crema ottenuta sotto le ascelle, massaggiando delicatamente per non irritarle. Lasciar agire per 5 minuti, sciacquare con acqua tiepida e tamponare con un asciugamano pulito.

Fatto con costanza, circa una volta alla settimana, questo scrub permette di esfoliare e pulire a fondo le ascelle. Col tempo potrà anche renderle più chiare e morbide, diminuendo il problema dei peli incarniti. Evitare di usarlo dopo la depilazione perché potrebbe bruciare.

Se si vuole ottenere un effetto ancora più profumato e delicato, aggiungere una punta di miele.

Prima dell'applicazione, si possono dedicare 5 minuti di dry brushing a tutto il corpo per esfoliarlo, rilassarlo e prepararlo allo scrub.