Molti non sanno che la dispensa è una vera miniera d’oro per la propria bellezza. Anche gli alimenti più comuni si possono usare come ingredienti per prodotti beauty fai da te praticamente a costo zero. Bastano solo 3 ingredienti naturali che tutti hanno in casa, ad esempio, per avere i piedi morbidi e profumati.

Questo è un ottimo modo per risparmiare, perché permette di alternare l’acquisto di creme costose e di riciclare alimenti scaduti che altrimenti finirebbero nel cestino.

Guai a buttare questo alimento scaduto perché è un’incredibile maschera nutriente fai da te per viso e capelli

Ci sono alimenti che si comprano e si tengono in dispensa in caso di necessità. Magari se ne prendono delle scorte eccessive rispetto all’uso che se ne fa, finché non si supera la data di scadenza.

Per molti, uno di questi alimenti è il lievito di birra. Utilissimo a numerosi scopi in cucina, quando scade può diventare un prodotto davvero nutriente per la pelle e i capelli.

Tra le vitamine di cui è ricco, infatti, c’è anche la vitamina B3, un protettivo naturale per la pelle. Inoltre, tra le altre cose, è fondamentale per far respirare le cellule e favorirebbe la circolazione sanguigna.

Guai a buttare questo alimento scaduto perché è un’incredibile maschera nutriente fai da te per viso e capelli. Vediamo come prepararla riciclando il lievito di birra scaduto senza, così, doverlo buttare.

Come fare una maschera nutriente con il lievito di birra

Per il viso, sciogliere un panetto di lievito di birra in una ciotola aggiungendo del latte tiepido finché non si raggiunge una consistenza cremosa. Chi ha la pelle grassa può aggiungere 2 gocce di olio essenziale di limone, bergamotto o tea tree. Con due dita, prendere la maschera a piccole dosi e applicarla sul viso, facendo attenzione ad escludere il contorno occhi. Lasciare in posa per 20 minuti e risciacquare con acqua prima tiepida, poi fredda. Aiutarsi con un dischetto di cotone per togliere ogni residuo. Applicare infine un tonico e una crema idratante, come questa crema antirughe fai da te perfetta su ogni pelle.

Per i capelli, invece, sostituire il latte tiepido con l’acqua oppure con tè nero, se i capelli sono scuri, o camomilla, se sono chiari. Aggiungere un cucchiaino di miele e mescolare bene. Distribuire la maschera sull’intera chioma, lasciare in posa 20 o 30 minuti e risciacquare con acqua tiepida. Poi, se necessario, procedere con il solito shampoo. Chi ha i capelli grassi potrebbe lavarli e averli bellissimi per giorni applicando il Rhassoul, un semplice ingrediente naturale poco conosciuto.