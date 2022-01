Capita spesso, durante la preparazione di alcuni dolci o altre ricette particolari, di dover separare il tuorlo dall’albume.

Se abbiamo necessità di utilizzare unicamente i tuorli, però, ad avanzare sarà tanto di quell’albume che a volte non sappiamo proprio cosa farne. In altri casi può essere richiesto di montare gli albumi a neve ferma, ma è piuttosto frequente anche qui ritrovarsi con del materiale di troppo.

La prima reazione d’istinto sarebbe quella di gettare tutto nel lavandino, senza renderci conto del sacrilegio che stiamo compiendo, oltre che dello spreco.

Anziché gettarli, mettiamoli da parte per qualcosa di davvero sorprendente. Con gli albumi è infatti possibile preparare diverse ricette alternative, sia salate che dolci. Oggi presenteremo un dessert di cui è davvero difficile non innamorarsi.

Ovviamente l’ingrediente principale è proprio l’albume d’uovo.

Il dolce in questione si adatta benissimo a qualsiasi occasione.

Possiamo gustarlo a colazione, per fare un pieno di energia e di gusto, proporlo come merenda o come fantastico dessert di fine pasto.

SI tratta di un dolce tipico della tradizione austriaca, un’origine che si poteva comprendere anche dal nome.

Con gli albumi avanzati ecco il delizioso dolce soffice come una nuvola e facile da preparare

Stiamo infatti parlando del Salzburg Nockerl, una sorta di morbidissimo soufflé cotto al forno.

La ricetta tradizionale rimane quasi sempre la stessa, a parte per la guarnizione che è del tutto facoltativa ma spesso utilizzata. Un’ottima alternativa dunque a dolci più famosi come il tiramisù anche nelle sue golose varianti o alla più inflazionata sbriciolona alla Nutella.

Con gli albumi avanzati ecco il delizioso dolce che possiamo preparare davvero in pochissimo tempo per fare felici grandi e piccini. Tutto da scoprire e da leccarsi i baffi. Vediamo come prepararlo.

La ricetta

Per un dolce per 4 persone servono:

7 albumi;

2 tuorli;

150 grammi di zucchero semolato;

30 grammi di farina;

un pizzico di zucchero.

Per la guarnizione o farcitura si utilizza solitamente marmellata di frutti di bosco o di ribes.

La preparazione prevede che gli albumi siano montati a neve a temperatura ambiente, aggiungendo zucchero ed un pizzico di sale.

Raggiunta la consistenza soda possiamo aggiungere la farina ed amalgamare il tutto. A questo punto prendiamo una pirofila e stendiamo sul fondo uno strato di marmellata.

Ricopriamolo poi con il composto ottenuto formando delle montagnette a punta a ricordare i monti austriaci.

Inforniamo il tutto a 200 gradi per circa 15 minuti, spolveriamo lo zucchero a velo ed ecco pronto da servire il nostro prelibato Salzsburg Nockerl.