Ad ogni nuovo compleanno, come ad ogni anno che passa, ci si trova inevitabilmente a fare dei bilanci, soprattutto in previsione della mezza età.

Del resto, è come sentirsi a metà di un percorso che induce a riflettere su ciò che abbiamo fatto e sul nostro futuro.

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, i cinquant’anni sono un punto di partenza, grazie a una nuova e migliore consapevolezza di sé.

Tuttavia, alcune donne sembrano soffrire questo giro di boa così importante, in quanto si fossilizzano sulle rughe e le altre imperfezioni estetiche dovute all’età.

La nuova bellezza comincia a 50 anni

In realtà, la mezza età porta con sé una nuova bellezza, bisogna solamente saperla cogliere e valorizzare con i giusti consigli.

Ecco perché oggi abbiamo pensato di suggerire come truccare e illuminare il viso e lo sguardo dopo i 50 anni impiegando meno di 5 minuti.

Obiettivi e soluzioni

Arrivate ai 50, l’obiettivo primario è sicuramente quello di poter sfoggiare un incarnato che appaia fresco, giovane e riposato.

Vietate, dunque, pennellate e stratificazioni eccessive, che darebbero luogo ad uno spiacevole e antiestetico effetto maschera.

L’errore è proprio quello di voler nascondere, mentre in realtà il concetto alla base del make up over 50 è valorizzare, ovviamente con i giusti prodotti.

Il fondotinta

Come sempre, si parte dalle basi: dopo i 50, meglio affidarsi a fondotinta con ingredienti specifici e nutrienti, che aiutino a mantenere la pelle idratata.

Per favorire l’effetto glowy, bisognerebbe poi prediligere i prodotti con texture cremosa e light e applicarli con gli appositi strumenti, pennello o spugnetta.

In questo modo, oltre ad evitare inutili sprechi di prodotto, potremo beneficiare di una stesura più uniforme e naturale, ovviamente con la giusta nuance.

Altrettanto cremoso e illuminate deve essere un altro prodotto chiave, ovvero il correttore, da applicare soprattutto nella zona interna delle occhiaie e su pelle arrossata.

Trucco occhi

Parlando di occhi, concentriamo ora l’attenzione sul make up per rifinire lo sguardo, chiamando in causa ombretti e mascara.

Relativamente a quest’ultimo, si consiglia di evitare le formule troppo dense, che favoriscono la formazione di grumi sulle ciglia, invecchiando lo sguardo.

Non esageriamo con le passate di mascara: se vogliamo aprire lo sguardo, basterà avvalersi di un piegaciglia in fase preliminare.

Tuttavia, è possibile raggiungere lo stesso scopo anche sfruttando l’ombretto, in particolare sui radiosi toni dell’oro e del bronzo.

Visti i pochi prodotti consigliati e l’estrema semplicità delle tecniche suggerite, non impiegheremo più di 5 minuti per la nostra personale sessione di make up.