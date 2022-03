Non è una novità che la pelle con il tempo perde elasticità e non è più levigata come a 20 anni. Le rughe arrivano prima o poi ed è gusto anche accettare questi segni del tempo, ma questo non vuol dire trascurarci e rimanere con le mani in mano.

Anche se non possiamo cancellarle dall’oggi al domani in modo naturale, possiamo però seguire le regole base per favorire un’epidermide sana e in salute. Infatti, le buone abitudini potrebbero fare la differenza e aiutarci a mantenere più elastica la pelle.

Per una pelle bella, tonica e luminosa anche a 60 anni non solo idratazione e vitamine ma anche questi rimedi naturali

Un aspetto quasi scontato è l’alimentazione, infatti più vitamine e nutrienti assumiamo, sempre in base al fabbisogno giornaliero, più aumentiamo le possibilità di avere una pelle raggiante.

Quindi, frutta e verdura sono i cibi alleati della pelle, insieme anche a spremute e bevande naturali che idratano il nostro corpo. Via libera a vitamina A, C ed E, omega 3 e centrifugati salutari, per contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento cutaneo.

Dovremo aggiungere a questi corretti comportamenti anche un’adeguata skincare, la sera e al mattino. Bastano pochi minuti per eliminare le tracce di trucco, idratare e tonificare la pelle con prodotti specifici e anche con qualche ingrediente che abbiamo in casa.

Infatti, per una pelle bella, tonica e luminosa superati gli “anta”, oltre l’alimentazione e l’uso di prodotti mirati, potremo fare in casa uno scrub, praticamente a costo zero.

Prepariamo una tazza da 200 ml di tradizionale tè verde in infusione, ricco di polifenoli e potente antiossidante. Aspettiamo che si freddi e aggiungiamo in una ciotola 80 gr di zucchero e un cucchiaino di miele. Mescoliamo e applichiamo il composto sulla pelle con dei leggeri massaggi, poi sciacquiamo.

Dall’effetto super nutriente, poi, è l’olio extravergine d’oliva, che può essere sostituito al tè verde per la realizzazione dello scrub.

Un altro esfoliante naturale da applicare in tutto il corpo, se non abbiamo allergie, è composto da 30 gr di fiocchi d’avena frullati e 2 cucchiai di miele. Aggiungiamo qualche goccia d’acqua per dare una consistenza più cremosa e massaggiamo con delicatezza, anche sul viso.

Maschera alla carota

Un ingrediente alleato di bellezza tonificante è sicuramente la carota, ricca di vitamine e antiossidanti. Per preparare una maschera basterà fare bollire 2 carote, o cuocerle al vapore, e schiacciarle con cura fino a ottenere una purea. Aggiungiamo 2 cucchiai di miele e mescoliamo. Stendiamo sul viso questa crema e lasciamo agire per 10 minuti circa, poi laviamo la faccia e applichiamo una crema idratante.

