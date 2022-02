Molte donne vorrebbero avere la pelle sempre giovane e liscia come una pesca, ma purtroppo la compattezza e la tonicità non durano per sempre.

Questo non vuol dire che bisogna lasciarsi andare senza fare nulla, ma semplicemente trovare gli escamotage e dei comportamenti giusti.

Le cose potrebbero cambiare maggiormente soprattutto in prossimità della menopausa, momento in cui c’è un generale scombussolamento ormonale. Questa condizione, infatti, causa la produzione di meno ormoni estrogeni, così la nostra pelle perde tono e cominciano i primi cedimenti.

Nello specifico perdiamo collagene ed elastina, che donano turgore e compattezza all’epidermide, notando più secchezza, rughe, oltre ad avere meno difese. Ma è possibile contrastare questo squilibrio ormonale, cercando di mantenere alti livelli di idratazione.

Come mantenere la pelle bella e più elastica anche in menopausa con questi semplici rimedi e un’importante vitamina

La prima cosa importante da fare è approfondire attraverso una visita dermatologica le caratteristiche della nostra epidermide, per affrontare i segni del tempo attraverso un trattamento personalizzato.

Un’azione da non sottovalutare mai è l’idratazione, sia con l’aiuto di un’alimentazione sana, che attraverso l’assunzione di acqua, almeno 1,5 litri, che di creme specifiche.

Le giornate piano piano diventeranno più calde e sarà importante difenderci dal sole e dai raggi UV, che potrebbero aggredire e peggiorare lo stato dell’epidermide, velocizzando l’invecchiamento.

Per questo motivo è indispensabile spalmare dei prodotti che garantiscano un’adeguata protezione, rispetto anche allo stato della nostra pelle.

Quotidianamente, poi, non dovremo dimenticare tutti i semplici gesti utili a mantenere la pelle in salute. Ovvero dovremmo usare uno struccante, un tonico, una crema per il giorno e per la notte e, periodicamente, applicare uno scrub e una maschera nutriente.

In più, se non riusciamo a fare a meno del trucco, acquistiamo prodotti specifici per pelli mature, che hanno sostanziali differenze e potrebbero dare risultati sorprendenti.

Se non saremo soddisfatti dell’effetto finale, potremo chiedere ad un medico specialista se è il caso di effettuare ulteriori trattamenti più estremi come filler o biorivitalizzanti.

I nutrienti giusti

Non tutti sanno come mantenere la pelle bella e più elastica, eppure l’alimentazione o, in alcuni casi, certi integratori potrebbero aiutare anche a contrastare i classici sintomi.

La vitamina che sembrerebbe essere molto utile è la vitamina C, oltre a silicio, collagene e selenio. L’acido ascorbico ha un incredibile potere antiossidante, in grado di contrastare i radicali liberi. Inoltre, serve nei processi di biosintesi di collagene e ormoni. Lo troviamo in quantità maggiore nelle fragole, limoni, spinaci, broccoli, basterà mangiarli freschi, senza che subiscano lunghe cotture. Le dosi giornaliere consigliate si aggirano tra i 70 e i 90 mg, o anche di più, a seconda del sesso e di particolari casi.

