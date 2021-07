Non si finisce mai di parlare di intestino e sarebbe impossibile non farlo. Questo è effettivamente considerato il nostro secondo cervello che però si trova spesso a combattere con numerosi batteri. Questo organo che contiene molti microbi e rifiuti da scartare ha bisogno di molte attenzioni.

Ci sono differenti tecniche che permettono di ripulire e purificare l’intestino efficacemente e nello specifico nel colon. Un intestino pulito e in buona salute ci permette un benessere fisico e morale incredibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Per una pancia sgonfia e un intestino sano ecco 5 soluzioni semplici

La pulizia del colon non serve unicamente a migliorare i nostri problemi digestivi. In realtà si avranno anche altri benefici quali:

una migliore eliminazione delle tossine;

un miglioramento del sistema immunitario;

un miglioramento dell’assorbimento delle sostanze nutritive;

una migliore condizione psicologica;

prevenire malattie cardiovascolari.

Per una pancia sgonfia e un intestino sano ecco 5 soluzioni semplici.

La prima e molto efficace è l’idroterapia che ripulisce il colon grazie ad un getto d’acqua. È necessario farlo con un medico o addetto sanitario. Attraverso un tubo si fa passare dell’acqua nell’intestino con aggiunta di sostanze probiotiche che ripuliscono meglio tutta questa zona. Numerosi rifiuti che si erano addensati da tempo sono espulsi e si sentirà un benessere immediato. Questo processo sarà più lungo per chi mangia molta carne, prodotti industriali e caseari, poiché avrà addensato una grande quantità di rifiuti.

Gli altri metodi più o meno conosciuti per la pulizia del colon

La pulizia avviene sempre dall’interno ed è quindi utile munirsi di certe piante e alimenti che aiutano l’intestino a purificarsi.

Una di queste è lo psyllium, erba indiana che grazie alla mucillagine che si crea a contatto con l’acqua espelle molte tossine.

Lo stesso è possibile con il sale di Epsom (solfato di magnesio) che va mischiato in acqua calda nella dose di un cucchiaino. Da bere la mattina a digiuno sarà un eccellente purificatore.

L’argilla verde aiuta in maniera efficace a ripulire il sistema digestivo. Va utilizzata nelle giuste dosi da una a due volte all’anno per circa 2-3 settimane.

Infine la doccia rettale assomiglia all’idroterapia. È un lavaggio più superficiale che non entra in profondità. Ad ogni modo è una misura igienica utile per evitare contaminazioni e vari tipi di infezioni urinarie. Può aiutare anche contro delle leggere costipazioni.