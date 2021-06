Ci sono veramente molti metodi e medicine contro il mal di stomaco e i problemi digestivi ma spesso alcuni hanno delle controindicazioni. Ci sono dei rimedi efficaci tutti al naturale che sicuramente ci aiutano e non avranno delle conseguenze fastidiose sul nostro organismo.

Vediamo quali sono questi rimedi efficaci naturali spesso consigliati dalle nonne e anche dai medici di altri tempi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Per i fastidiosi gonfiori alla pancia e difficoltà digestive ecco i 5 alleati naturali per ritrovare il benessere e la salute intestinale soprattutto nelle donne

Questi alimenti sono dei veri e propri protettori gastrici e intestinali:

il bicarbonato di sodio;

l’argilla bianca;

il lithothalmnium;

il propoli;

il gel di aloe vera.

Il bicarbonato di sodio ha un’azione efficace sull’acidità e può essere utilizzato in casi di urgenza. Non è indicato per un trattamento prolungato. Si può prendere dopo i pasti in ½ cucchiaino in un grande bicchiere d’acqua minerale frizzante ricca di bicarbonato. Questo è importante perché si saranno eliminate le bolle per evitare appunto gonfiori e gas fastidiosi.

L’argilla bianca può essere utilizzata come cataplasma, bisogna usarne una che non abbia tracce di metalli pesanti o tossici. Prepariamo ½ cucchiaio di caffè di argilla bianca, ½ banana, ½ cucchiaino di miele bio liquido e 1 pizzico di zenzero. Questo sarà un vero protettore gastrico efficientissimo.

Altri 3 rimedi naturali per i dolori e gonfiori gastrointestinali

Il lithothalmnium è un’alga che contiene carbonato di calcio ed è venduta in forma di polvere. Per i dolori costanti la buona dose da prendere è 1 g alla fine dei pasti, dopo pranzo e cena.

Il propoli è il classico rimedio contro il mal di gola ma invece serve anche contro i bruciori di stomaco. Forma infatti una barriera protettrice sulla mucosa dell’esofago e dello stomaco. Masticare una gomma o caramella a base di propoli stimola la produzione di saliva e aiuta a digerire meglio.

Il succo e gel di aloe vera a delle virtù cicatrizzanti per l’esofago e lo stomaco. Se ne possono usare 3 cucchiai da prendere da 3 a 5 volte al giorno per circa 3 mesi.

Per combattere i fastidiosi gonfiori alla pancia e difficoltà digestive ecco quindi i 5 alleati naturali per ritrovare il benessere e la salute intestinale soprattutto nelle donne.