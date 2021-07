È questo il gustoso dessert al cucchiaio fresco e velocissimo da preparare così gustoso da leccarsi i baffi

Siamo ormai in piena estate, il caldo si fa sentire e il sole picchia alto nel cielo. La voglia di mangiare comincia a scarseggiare per via delle alte temperature, tuttavia la voglia di un bel dolcino non passa mai.

L’ideale è quello di consumare dolci freddi che appagano il palato e ci regalano anche una sensazione di freschezza. Di ricette estive e fresche ce ne sono a centinaia come ad esempio questa la torta protagonista dell’estate super veloce e fresca con solo 2 ingredienti.

Quella che vogliamo proporre oggi è però la ricetta di un dolce al cucchiaio fresco e cremoso. Per la sua realizzazione ci vorranno pochi minuti e non sarà necessario l’utilizzo del forno. Un dolce di facile manifattura ideale per chi è alle prime armi in cucina, che prevede l’utilizzo di pochi ingredienti: mascarpone, lamponi e biscotti.

Coppa al mascarpone e lamponi

Ingredienti per 6 persone:

a) 250 grammi di mascarpone;

b) 200 ml di panna;

c) due cucchiai di zucchero;

d) 350 grammi di lamponi;

e) 300 grammi di biscotti.

In una ciotola d’acciaio ben fredda montare la panna a neve ferma. Intanto, in un altro contenitore, amalgamare con una frusta il mascarpone e lo zucchero fino al completo assorbimento di quest’ultimo.

Unire poco alla volta la panna, con l’aiuto di un cucchiaio di legno mescolando dall’alto verso il basso senza smontare il composto fino a creare una crema omogenea.

Frullare i biscotti o tritarli, utilizzarli come base da inserire nei nostri bicchieri o coppette.

Con i lamponi creare una coulis, mettendoli in padella a fuoco vivo per qualche minuto e aggiungendo un cucchiaio di succo di limone, e se si preferisce 2 cucchiai di zucchero, fino ad ottenere una sorta di gelatina alimentare.

Attendere che si raffreddi e versarla sui biscotti, aggiungere successivamente in superficie qualche altro lampone per decorare. Riporre in frigo qualche ora e portare in tavola.

Il consiglio è quello di arricchire la superficie con scaglie di cioccolato, piuttosto che qualche fogliolina di menta oppure scaglie di cocco.

Duque, è questo il gustoso dessert al cucchiaio fresco e velocissimo da preparare così gustoso da leccarsi i baffi.