La frittata non si fa solo con le uova. Ultimamente sta spopolando anche la buonissima frittata con farina di ceci. Si tratta di un’alternativa completamente vegetale alla tipica frittata fatta con le uova. Basta mischiare farina di ceci e acqua per ottenere un composto liquido dalla consistenza molto simile a quella delle uova, che può essere usata per preparare frittate oppure per impanare la verdura.

Se però vogliamo una frittata di ceci super morbida ma compatta, esattamente come quella fatta con le uova, possiamo utilizzare un ulteriore trucchetto semplicissimo.

Per una frittata di ceci morbidissima ma compatta basta aggiungere un cucchiaio di questo ingrediente.

Aggiungiamo un cucchiaio di maizena

Basta un un ingrediente che tutti noi abbiamo in cucina per dare una marcia in più alla nostra frittata di ceci. Di che cosa stiamo parlando? Dell’umile amido di mais. L’amido di mais, chiamato anche maizena, è un vero jolly culinario che può essere utilizzato in mille ricette.

Serve principalmente come addensante, e saprà regalare alla nostra frittata una consistenza ancora più morbida ma compatta, proprio come una frittata normale.

Bastano poche regole per una frittata morbidissima

Quando prepariamo il composto per la nostra frittata di ceci, mescoliamo alla farina di ceci un cucchiaio di maizena, meglio se setacciato. Aggiungiamo l’acqua poco per volta in modo da impedire la formazione di grumi. Aggiungiamo a questo stadio della preparazione anche sale, pepe, e delle spezie, se le gradiamo.

È molto importante lasciar riposare il composto per almeno mezz’ora prima di procedere con la cottura, in modo che si formi una crema morbida e densa, e la nostra frittata risulto omogenea ma non ‘farinosa’. Teniamo a mente che la frittata di ceci ha bisogno di una cottura più lenta e uniforme rispetto alla tipica frittata fatta con le uova.

Con questo piccolo trucchetto avremo una frittata da leccarci i baffi e 100% vegetale.

Possiamo usare lo stesso trucco anche per impanare le verdure, ecco come preparare dei cavolfiori impanati senza uovo per una frittura leggera e saporitissima.