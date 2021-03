Aquafil dovrebbe correre il doppio rispetto alla concorrenza in quanto gli utili sono attesi crescere, in media, del 90% circa all’anno per i prossimi tre anni.

Queste interessanti aspettative di crescita si traducono in una sottovalutazione del 35% rispetto al fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. Questo livello di sottovalutazione è confermato dagli analisti che hanno un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% rispetto alle quotazioni attuali. Inoltre la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Tra i punti deboli c’è che il gruppo ha un rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) relativamente elevato.

Aquafil dovrebbe correre il doppio rispetto alla concorrenza: è il momento di puntare sul titolo secondo l’analisi grafica?

Aquafil (MIL:ECNL) ha chiuso la seduta del 22 marzo a quota 5,28 euro in rialzo dello 1,54% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. Da un’analisi combinata tra i due time frame si evince che l’obiettivo più probabile passa per area 8,2 euro.

Una chiusura settimanale inferiore a 4,95 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

C’è un aspetto, però, che vogliamo evidenziare. Allo stato attuale la proiezione di lungo periodo è molto più solida e stabile di quella di medio. Per chi fosse interessato a un investimento dl lungo periodo, quindi, Aquafil potrebbe essere un titolo molto interessante sul quale puntare.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

Torna a correre uno dei titoli più amati dagli italiani e schizza in alto mentre la Borsa sonnecchia