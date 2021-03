La depilazione è il cruccio di ogni donna (ma anche di ogni uomo!) dai secoli dei secoli.

Che la si faccia con la ceretta, il Silk-épil, il laser o il rasoio, poco importa. Ciò che conta è togliere i maledetti peli dal nostro corpo e avere una pelle liscia e morbida. Non sempre però è possibile ottenere risultati ottimali e per questo motivo si cerca di ricorrere a creme e oli che crediamo essere miracolosi.

Tuttavia, anche in una situazione simile, ecco che la crema corpo potrebbe non dare l’effetto sperato e la nostra pelle resta secca e irritata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il problema sorge soprattutto dopo la rasatura, dato che la lama potrebbe irritare la parte su cui scorre, così da provocare arrossamenti e infiammazioni. A parte i soliti rimedi a cui siamo abituati da sempre, cosa potremmo fare per prevenire tutto questo e avere una pelle morbida?

Chi si depila con il rasoio dovrebbe conoscere questo trucco per prevenire le irritazioni

Il segreto sta nell’acqua. Suonerà strano, ma è proprio così.

L’obiettivo è quello di chiudere i pori ed ecco che possiamo realizzarlo con un semplice getto d’acqua fredda subito dopo la rasatura. È importante fare la differenza tra il pre ed il post depilazione per quanto riguarda la temperatura dell’acqua. Infatti, con quella calda apriamo i pori e prepariamo la pelle alla rasatura, mentre con quella fredda evitiamo che si formino arrossamenti e fastidiose abrasioni.

Qualche consiglio per una pelle al top

Chi si depila con il rasoio dovrebbe conoscere questo trucco e seguire qualche consiglio per prevenire le irritazioni. Innanzitutto, bisognerebbe evitare di radersi con troppa frequenza, non solo per non rovinare la pelle ma anche per evitare che il pelo si indurisca eccessivamente. D’altra parte, dopo il getto d’acqua fredda una buona abitudine consiste nell’applicare una leggera crema idratante facendo dei piccoli massaggi che stimolano la circolazione.

Basta poco per avere gambe lisce, morbide e a prova d’abito, dato l’imminente arrivo dell’estate.