Qualcuno già è tornato, qualcun altro è in procinto o in attesa di godere delle meritate vacanze estive. Una buona parte della popolazione sceglie di passarle in spiaggia e in riva al mare. Ma tanti altri, anzi sempre più persone, alle località marittime preferiscono quelle montane. Una scelta spesso dettata dalla voglia di esplorare la natura, ma soprattutto dalla frescura privilegiata che si trova sulle vette. Un modo insomma di rilassarsi a 360 gradi e per scappare dall’afa della città.

Una perla delle Dolomiti

La montagna, per quanto sia bella nei freddi inverni, non lo è meno durante l’estate. Anzi, è proprio questo il periodo in cui la natura è più viva e maggiormente vivibile. Tanti sono i luoghi montani degni di una visita, potremmo scoprirne davvero di diversi, ad esempio potremmo trovare delle vallate incontaminate degne di una fiaba, anche a pochi passi dall’Italia. Anche nel nostro stivale la scelta però non manca certo. Infatti, per una fresca vacanza d’estate in montagna c’è un luogo perfetto che si chiama Sappada.

Sappada è un paese del Friuli Venezia Giulia, precisamente in provincia di Udine, e sorge a più di 1.200 m sul livello del mare. Il che ovviamente fa sì che le temperature siano abbastanza fresche. Sorge in uno scenario davvero di impatto, infatti si trova incastonata nelle Dolomiti, e vi troveremo un panorama da togliere il fiato. In particolare, percorrendo un breve percorso in salita, ci si potrà trovare a Capanna Bellavista, luogo in cui è presente una fantastica terrazza panoramica.

Per una fresca vacanza d’estate in montagna ecco un borgo italiano ideale

Sappada avrebbe ampia varietà di scelta per quanto riguarda le possibili attività del periodo estivo. Il che la rende adatta anche a una vacanza da passare coi bambini, poiché vi dovrebbero essere giochi e attività anche per i più piccoli. Vi sarebbero inoltre numerosi impianti deputati allo svolgimento di diversi sport, tra i quali la bicicletta e la pesca. Ci si può poi concedere numerose escursioni. Potremmo cominciare l’esplorazione dall’antico centro, Sappada vecchia, che rientra tra i borghi più belli d’Italia dell’omonimo circuito. Caratteristiche sono le sue tante casette costruite in legno.

Sono presenti poi alcuni musei, quali quello etnografico e quello della Grande Guerra. Interessante anche la Cappella della Madonna del Monte Lussari, che sorge nella natura. Grandi attrattive naturalistiche ovviamente sono il fondovalle e l’alta quota, che permettono di calarsi pienamente in un paesaggio meraviglioso e incontaminato. Non si possono però assolutamente trascurare le bellezze acquatiche del territorio. Si potranno ammirare le sorgenti del Piave, famoso fiume che appartiene alla storia del nostro Paese. Imperdibili le Cascatelle, punto in cui le acque del rio Mühlbach cadono a strapiombo nella roccia. Ulteriore cascata spettacolare quella di Orrido Acquatona, che si forma tra le acque del Piave e del Rio Acquatona in una gola profonda 50 metri.

Lettura consigliata

Protetto da torri e mura questo maestoso borgo che sorge su una collina vicino Roma è tra i più belli d’Italia