Farsi ammaliare dal sapore delicato delle mele e la “croccantezza” della pasta frolla fatta in casa rappresenta già una golosa vittoria per il palato.

Tuttavia, esistono diversi trucchetti per rendere un dolce come una vera e propria opera d’arte.

In un mix perfetto di fragranze, questa sera la Redazione vuole suggerire ai Lettori una ricetta tutta da assaporare grazie all’aggiunta di un comunissimo ingrediente. Dolcificante naturale e molto apprezzato, il miele viene utilizzato spesso nelle preparazioni classiche per esaltare il risultato finale in modo facilissimo.

Un piccolo trucco che si accorpa alla già deliziosa combinazione di frolla e mele renette. Di seguito tutto l’occorrente per una crostata buona da leccarsi i baffi.

Ingredienti

a) 350 g di pasta frolla pronta;

b) 1 kg di mele renette;

c) 120 g di zucchero di canna;

d) 30 g di amido di mais;

e) 60 g di miele di acacia;

f) 40 g di burro;

g) succo di un limone;

h) acqua q.b.

Per la decorazione

a) 400 g di mele renette.

Come trasformare una semplice crostata alle mele in un dolce da favola grazie a questo facile trucchetto. Procedimento

Per realizzare un’ottima crostata di mele e miele bisogna preparare innanzitutto la farcia.

Lavare, sbucciare e tagliare a pezzetti le mele.

Inserirle in una padella con il burro, lo zucchero ed il miele. Far cuocere fino a far quasi sgretolare tutti i pezzi di mele. Dopo qualche minuto di cottura, in una ciotola piccola versare circa due cucchiai di succo di limone, due cucchiai di acqua dentro cui sciogliere l’amido di mais. Mescolare e versare in padella con le mele. Far cuocere tutti gli ingredienti per un paio di minuti e poi spegnere e lasciar raffreddare.

Prendere la pasta frolla e stenderla in uno stampo leggermente unto con olio e infarinato. Praticare dei piccoli fori su tutto il fondo con una forchetta. Versare la crema di mele e miele.

Infine, decorare a piacimento con le fette di mela intere.

Far cuocere a 175° C per circa mezz’ora ed il gioco è fatto. Il risultato sarà sorprendente e conquisterà tutti in un solo morso.

