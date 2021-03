Se si ha necessità di risparmiare, una delle prime mosse da fare è cercare di tagliare le spese superflue. Se però questa azione non è bastante, si deve anche cercare di sfoltire quelle indispensabili.

Nessuno lo sa, ma questi prodotti del supermercato sono totalmente gratuiti

Per questo oggi sveliamo un trucco degno di una cintura nera del risparmio. Infatti nessuno lo sa, ma questi prodotti del supermercato sono totalmente gratuiti.

I “provami gratis”, prodotti del tutto gratuiti

Nessuno lo sa, ma questi prodotti del supermercato sono totalmente gratuiti. Parliamo dei cosiddetti “provami gratis”, ovvero degli articoli di marche molto conosciute che si avvalgono del meccanismo del cashback.

Una volta acquistati, seguendo le procedure descritte nelle pagine internet si potrà ricevere l’equivalente di ciò che si è speso. Il riaccredito avviene su carta generalmente tramite bonifico. È importante specificare che certe offerte sono valide solo in determinati punti vendita. Per questo è necessario leggere con cura i regolamenti e fare un po’ di ricerca sul web. Per semplificare l’operazione si possono trovare utili suggerimenti sui gruppi Facebook dedicati al risparmio.

L’elenco delle promozioni attive e dove trovarle

Per trovare i link utili per questi prodotti bisogna recarsi sul sito di Wikideal oppure scrivendo le parole “provami gratis” associate alla marca del prodotto. Ribadiamo di leggere bene le condizioni prima di procedere all’acquisto. Ad ora sono attive le iniziative per queste marche:

Lenor;

Swiffer;

Duck;

Mentadent;

Rio Mare;

Vileda;

Durex;

Lactacyd;

Restivoil;

Deox;

Mareblu;

Neutro Roberts;

Vallelata.

Oggi abbiamo parlato, dunque, di un metodo semplicissimo per diminuire le proprie spese. Se siamo interessati a dei trucchi per poter risparmiare molti soldi nella spesa settimanale e mensile, consigliamo di consultare questo interessante articolo dalla tematica simile: “Nessuno lo sa, ma comprare questi prodotti poco costosi è uguale a comprare quelli delle grandi marche”.