È incredibile cosa può fare un vecchio calzino per i nostri bambini

È incredibile cosa può fare un vecchio calzino dei nostri bambini, che cambiano vorticosamente la misura del piede. Possiamo appenderne uno in solitario sullo specchio del bagno per lanciare un disperato appello d’allarme per la ricerca del compagno, smarrito nei meandri della casa. Oppure mettere in atto qualche idea di riciclo. Come quelle suggerite dai nostri Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

La nuova vita dei calzini coi pupazzetti

Un calzino spaiato, minuscolo, coloratissimo e decorato da Pokemon o da teneri pupazzetti che ci ricordano momenti di intimità casalinga coi nostri vecchi bambini, facciamo davvero fatica a buttarlo via.

Possiamo cucirne uno dentro la cintura dei nostri jeans proprio di fianco al bottone dell’allacciatura davanti per creare una tasca segreta dove infilare documenti e qualche banconota durante i viaggi all’estero. Questa importante risorsa ci proteggerà dagli scippi.

In alternativa, possiamo tagliare la parte inferiore del piede per ottenere un cilindro elastico in spugna coloratissimo e spesso, nel quale possiamo infilare la tazza di plastica mug di nostro figlio per aiutarlo a non scottarsi con la camomilla serale.

Infine, possiamo riempire il calzino spaiato così com’è con gli avanzi di vecchie saponette e appoggiarlo di fianco ai flaconi di bagnoschiuma. Sarà piacevolissimo da utilizzare per lavare a fondo i nostri piccoli.

Il coniglietto per dormire

Se invece di un calzino si tratta di un calzettone spaiato, il nostro amico single è perfetto per trasformarsi in un coniglietto da compagnia. Basta riempirlo di ovatta o fiori di lavanda essiccati e cucire la parte in alto del calzettone, quella che ospita l’elastico, creando una doppia coda come quella delle sirene a punte arrotondate però (bisogna tagliare via un triangolino in alto prima di cucire).

Finita la cucitura, scendiamo sotto di tre dita: dobbiamo stringere il calzino con un simpatico fiocco in modo che si crei una piccola testa dalle orecchie di coniglio riempita di ovatta.

Su questa possiamo disegnare gli occhi del coniglio con un pennarello nero, un simpatico musino e i baffi. Nella parte restante, a forma di pera, disegniamo un paio di zampette corte sul davanti.

Sul retro possiamo disegnare la coda o applicare un pon pon. Ecco pronto un fantastico coniglietto per fare compagnia ai piccoli più ansiosi quando li mettiamo a letto.

A proposito, quando finalmente dormono, possiamo occuparci dei nostri calzini spaiati. E dell’effetto incredibile che possono avere sui nostri capelli.

A proposito di calze

Se i vecchi calzini che rispondono all’appello sono due, di spugna e uguali, possiamo dargli una nuova vita. Creiamo un paio di calze antiscivolo da usare in casa sparando due o tre strisce di silicone con l’apposita pistola. Bisogna posizionarle laddove i calzini toccano il pavimento, giusto sotto la pianta dei piccoli piedi.

Abbiamo visto, dunque, che è davvero incredibile cosa può fare un vecchio calzino per i nostri bambini.