Come dice il detto “non tutte le ciambelle riescono con il buco” e questo riguarda anche biscotti e torte, che per un motivo o un altro non hanno l’aspetto che volevamo.

La pasticceria non è un gioco da ragazzi e basta una distrazione, un ingrediente dosato male o qualche imprevisto per non ottenere il risultato sperato.

Di certo non è un problema se a mangiarlo siamo solo noi. Se, invece, era un presente da portare ad una cena con amici o a qualche evento particolare, offrire un dolce pasticciato sarebbe imbarazzante.

Eppure, sarebbe un vero peccato gettare via qualcosa di buono e commestibile, senza prima provare a trasformarlo in qualcos’altro.

Mai buttare gli avanzi di torta e biscotti perché sono utili per preparare tiramisù e cheesecake ma anche questi gustosi dolci

Sicuramente la prima idea per recuperare i biscotti rotti o riusciti male è sfruttarli per realizzare una golosa cheesecake di vari gusti.

Basterà sbriciolarli e aggiungere del burro per creare una base ben solida e croccante, dove dopo inseriremo la nostra crema a base di formaggio. Ma, diciamoci la verità, potrebbe essere un dessert non proprio semplice e veloce, invece, se non abbiamo molto tempo, potremmo creare delle praline.

Sono rapide da realizzare e il sapore farà letteralmente impazzire tutti. Mescoliamo in una ciotola le briciole dei biscotti, ricotta, Nutella e zucchero e passiamo poi le palline nel cacao e scaglie di cocco oppure usiamo nocciole e pistacchi.

Ancora più semplice sarà fare il salame al cioccolato, che tutti conosciamo. Servirà mescolare al trito di biscotti, cioccolato fuso, burro, uova e zucchero, per poi mettere l’impasto su carta forno per dare la forma e farlo riposare in frigorifero per qualche ora.

Trasformiamo il nostro dolce

Mentre, per riciclare i pezzi di torta che altrimenti andrebbero a finire nel cestino, una soluzione è dare vita ad un tiramisù. Dovremo sostituire i savoiardi con delle fette di torta, di uno spessore che non superi 1,5 centimetri.

Per velocizzare i tempi, invece, potremo preparare delle mini cake pops, belle da guardare e buonissime al palato. Uniamo i pezzettini di torta con della crema alle nocciole, mandorle tritate e formiamo delle palline di 3 o 4 cm di diametro. Inseriamo un bastoncino di legno e immergiamo nel cioccolato fuso, decoriamo con qualche zuccherino o noccioline.

In alternativa, possiamo usare al posto della crema della marmellata liscia, senza pezzetti, acquistata o realizzata da noi.

Se, invece, gli invitati sono già a tavola, mai buttare gli avanzi di torta e biscotti, perché in pochi minuti potremo usarli per arricchire coppe gelato, creme alla frutta o al cioccolato.

Approfondimento

Oltre che per pasta sfoglia e meringhe gli albumi avanzati sono perfetti da utilizzare in questi modi sfiziosi e golosi