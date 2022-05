Le temperature salgono, le belle giornate sono sempre più invitanti, e così anche il desiderio di stare in giro e concedersi una bella gita fuori porta. L’Italia è piena di posti meravigliosi da visitare. Non solo città, spiagge, montagne, ma anche luoghi stupendi in collina e isole. Insomma, ce n’è per tutti i gusti, anche solo per un weekend last minute. Che si stia in famiglia con i bambini o se ci si vuole concedere una fuga romantica, di posti dove andare in vacanza anche per soli 2 o 3 giorni ce ne sono in abbondanza. Ecco alcuni consigli utili selezionati dalla Redazione.

In Sicilia una meta poco conosciuta è Trapani. Vicino sorgono infatti le spiagge di San Vito Lo Capo e delle Egadi, luoghi di villeggiatura molto più conosciuti. Eppure, qui il Castello della Colombaia, la Torre di Ligny e il contrasto tra il bianco delle saline e le case in pietra del centro storico sono spettacoli imperdibili. Dall’altra parte dello Stivale, in Friuli-Venezia Giulia, c’è Trieste. Un piccolo scrigno di tesori inestimabili. Tutti conoscono la città per la Bora, il vento fortissimo che la contraddistingue. Ebbene, quanti sapevano che qui c’è addirittura un museo dedicato a questo fenomeno atmosferico, dove si può provare la potenza del suo soffio? Oltre a questo Trieste è una città ricca di storia e di cultura, con tantissime sorprese. Qui c’è la Grotta del Gigante, la caverna visitabile più grande del Mondo.

Per un weekend last minute romantico o in famiglia ecco dove andare 2 o 3 giorni in vacanza

Il viaggio nelle mete italiane perfette per una gita fuori porta si sposta nelle Marche, a Gradara. Borgo medioevale “patria” di Francesca da Rimini e di Lucrezia Borgia dove si cammina accanto alla Storia. Incredibile a dirsi, la Rocca qui è una delle strutture dell’epoca meglio conservate d’Italia. A nord, in Lombardia, c’è poi la Villa del Balbianello. Si trova a Lenno, ed è uno splendido museo da visitare – oltre che una meravigliosa residenza storica voluta dal cardinale Angelo Maria Durini alla fine del 18esimo secolo.

La collezione ospitata qui è molto ricca, con capolavori d’arte africana, precolombiana e cinese. In un precedente articolo dedicato ai viaggi i lettori hanno potuto leggere del parco divertimenti Ai Pioppi, vicino Treviso. Un altro esempio di questa forma d’arte si trova a Castelnuovo Calcea, in Piemonte. Si tratta del parco artistico La Court, dove sono conservate le opere dell’artista e scenografo Emanuele Luzzati. Sembra di fare quattro passi in una fiaba.

Approfondimento

