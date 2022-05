L’estate si sta avvicinando e tante persone staranno già cominciando a progettare le vacanze estive. Che si scelga l’Europa, l’Italia o i paesi del Mondo, che hanno abolito le restrizioni, si tratterà di viaggi speciali. Non si potranno non apprezzare maggiormente dopo due anni di chiusure. Infatti, per il primo anno dopo la pandemia si potrà girare quasi normalmente, senza eccessive limitazioni. Per un weekend a maggio o a giugno, tuttavia, si potrà optare per una gita fuori porta o una tre giorni in Italia.

Tra le cose da visitare possiamo citare due meravigliosi castelli del Piemonte, quello di Racconigi e quello del Roccolo. Oltre a questi anche posti come Cefalù e Caccamo in Sicilia si dimostreranno delle vere perle. Oggi, però, si andrà alla scoperta di un luogo magico che sorge nella Città Eterna. Un luogo che oltre oltre a cristianità e antichità nasconde delle chicche incredibili, tra queste il Roseto di Roma.

Viaggio in Italia alla scoperta di un giardino da sogno ricco di colori e profumi da visitare gratuitamente nel cuore di Roma

Tutti coloro che amano coltivare le rose e, in genere, chi ama questa pianta rimarrà estasiato da questo luogo. Un posto nel quale si concentrano circa un migliaio di rose di diverse varietà, colori, profumi. Dalle varietà antiche a quelle più moderne tutte tenderanno a concentrarsi proprio qui. Un roseto a cui fu data vita negli anni ’50 su uno dei sette colli di Roma, l’Aventino. Il roseto è suddiviso in due parti diverse, in una zona vengono coltivate le rose vincitrici di un famoso concorso con protagonisti questi fiori. La parte più grande del roseto, tuttavia, contiene un un migliaio di varietà di rose, dalle più antiche alle più recenti.

Tra le rose presenti nel roseto troviamo la Bella di Todi di colore giallo e molto profumata ma anche la Multiflora. Si trattata di una rosa originaria dell’Oriente con fiori color crema. Da ultima, tra le rose più interessanti, troviamo la Mutabilis che in cinque giorni cambia colore per ben sette volte. Per informazioni più dettagliate si consiglia di consultare il sito del Comune di Roma selezionando le pagine sul Roseto. L’ingresso è libero e gratuito ma si potrà scegliere di effettuare una visita guidata prenotando a mezzo e-mail o telefonico. Il costo sarà di 5 euro nei feriali e 7 euro nei festivi. Ecco, quindi, un viaggio in Italia alla scoperta di un giardino da sogno da inserire assolutamente durante la visita della Capitale.

Lettura consigliata

Tra mare bellissimo e profumo di limoni ecco uno dei borghi più belli d’Italia dove trascorrere una vacanza indimenticabile ad aprile