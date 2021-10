Le infiammazioni a livello dell’intestino causano non pochi problemi, che nel tempo possono ingigantirsi. Questo può comportare fastidi nella vita di tutti i giorni. Diventa problematico andare a fare una semplice spesa o uscire con gli amici per mangiare una pizza.

Avere un intestino sano significa anche non avere imbarazzanti conseguenze, come meteorismo e pancia sempre gonfia, dovute alla concentrazione di gas nello stomaco. Le anomalie nel tratto digestivo potrebbero essere anche un sintomo dell’intestino irritabile, che provoca diarrea, debolezza, insonnia, stipsi, emicrania.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per evitare di compromettere la salute del nostro organismo, quando sorge anche solo un sintomo, è opportuno rivolgersi al proprio medico per attuare una terapia adeguata. Come in molti casi, l’alimentazione può aiutare a mantenere in ordine l’intestino e riequilibrare velocemente la flora intestinale.

Alcune pietanze potrebbero aumentare i fastidi, come i cibi molto grassi o le verdure che tendono a gonfiare lo stomaco. Anche le bevande frizzanti e zuccherine sarebbero da scartare, se soffriamo di questi disturbi. Ma non dobbiamo rinunciare proprio a tutto e in alcuni casi esistono delle alternative altrettanto golose.

La particolare bevanda facilmente digeribile e saziante che aiuterebbe l’intestino a stare in salute

Se vogliamo evitare di bere latte, esiste una bevanda simile, ma più digeribile, che spesso è senza lattosio, preparata anche dall’acqua, dal latte di soia o di riso.

“Il miglio del profeta“, ovvero il kefir, ha origine probabilmente in Russia e nel Caucaso, dove è molto diffusa. La sua consistenza è simile allo yogurt e rappresenta una perfetta alternativa per chi è intollerante al lattosio, grazie al suo potere probiotico. È di grande aiuto per il sistema immunitario, pare infatti che aiuterebbe a riequilibrare la flora batterica e il metabolismo.

Il kefir a base di latte e fermenti lattici risulta comunque più tollerabile del classico latte. Questo squisito elisir a base di latte è ricco di proteine, contiene molte vitamine (A, C, B, B6, B12, D, E, K) ed anche minerali come fosforo, calcio, potassio, magnesio.

Come prepararlo a casa

Per preparare in casa la particolare bevanda facilmente digeribile e saziante che aiuta l’intestino a stare in salute, avremo bisogno di pochi ingredienti. Avremo bisogno di un thermos, utensili di plastica o legno, barattolo di vetro e colino.

Acquistiamo il latte senza lattosio, oppure di soia o di riso e i granuli di kefir. In un pentolino, scaldiamo il latte fino a 42 gradi circa e mettiamo i granuli direttamente nel thermos. Versiamo il latte caldo, lasciando il contenitore libero per 1/3, aggiungiamo un cucchiaio di zucchero e lasciamo riposare per massimo 6 ore.

Travasiamo il composto in un barattolo di vetro non ermetico e teniamolo per 1-2 giorno a riposare in un luogo che mantenga i 24 gradi circa. Poi potremo filtrarlo con il colino e, dopo 2 ore in frigorifero, sarà pronto. Possiamo conservarlo in contenitori ermetici in frigo per massimo 1o giorni.