Se vogliamo avere una pelle in salute, un viso radioso e soprattutto se vogliamo prevenire i segni del tempo, prendersene cura è essenziale. Una buona beauty routine deve prevedere degli step fondamentali che contribuiscano a mantenere la nostra pelle sana e radiosa nel tempo.

Ora andremo a spiegare cosa fare e perchè per un viso radioso e per combattere i segni del tempo c’è uno step importantissimo che non deve mai mancare nella cura della nostra pelle.

Ovviamente ognuno di noi dovrebbe adattare le proprie cure al proprio tipo di pelle perché ogni prodotto è formulato a seconda delle esigenze dei rispettivi tipi di pelle. Per questo prima di adottare una specifica skincare routine è fondamentale capire quale sia il proprio tipo di pelle. Una volta scoperto questo sarà semplicissimo iniziare.

Vediamo quali sono i passaggi principali nella cura della nostra pelle.

Detersione

La detersione è il passaggio più importante di ogni skincare routine. Mattina o sera è essenziale per eliminare tutte le impurità accumulate a causa dello smog o del sebo in eccesso che la nostra pelle produce. Ma attenzione: è fondamentale lavarsi il viso con un sapone specifico. Quelli che utilizziamo quotidianamente per le mani, infatti, hanno un pH troppo aggressivo per il nostro viso. Inoltre è bene scegliere il detergente a seconda del nostro tipo di pelle: se abbiamo una pelle secca preferiremo una formula più ricca e nutriente, se abbiamo una pelle grassa la nostra scelta ricadrà su un detergente leggero e oil-free.

Idratazione

Dopo la detersione si può passare al trattamento vero e proprio. Per avere una pelle sempre morbida e luminosa è fondamentale che essa sia ben idratata. Anche in questo caso la scelta deve basarsi sul tipo di pelle: per una pelle secca è ideale una crema dalla texture ricca, per pelli miste o grasse una crema dalla texture in gel. Da non dimenticare il contorno occhi, che, essendo molto più delicato del resto del viso, necessita di una crema specifica.

Detersione e idratazione sono due tra gli step indispensabili di una perfetta skincare routine, ma nessuno di questi è veramente efficace senza un’adeguata protezione dal sole.

Per un viso radioso e per combattere i segni del tempo c’è uno step importantissimo che non deve mai mancare nella cura della nostra pelle. La p rotezione

Si, anche d’inverno, dato che i raggi nocivi sono sempre presenti, anche in giornate nuvolose. E’ dimostrato, infatti, che l’esposizione prolungata ai raggi del sole è tra le cause principali dell’invecchiamento della pelle ed è tra i maggiori responsabili della nascita delle rughe sul viso. Un’ottima abitudine è dunque quella di concludere sempre la vostra routine con una buona crema solare, con un fattore di protezione di almeno 30. In commercio ne esistono tantissime che evitano l’effetto oleoso di molte creme solari, alcune sono colorate, ideali quindi al posto del fondotinta per uniformare l’incarnato.