Ecco quali sono gli ingredienti che non devono mancare in una crema contorno occhi per prevenire le rughe e le occhiaie

La zona attorno agli occhi è la più delicata di tutto il viso ed è per questo che scegliere il prodotto giusto è fondamentale. Infatti, una scarsa o errata cura della zona causa la comparsa di borse, occhiaie e infine di rughe.

Purtroppo, però, a volte non è semplice capire quale prodotto acquistare. Infatti, il reparto creme dei negozi propone sempre decine e decine di scelte, tutte che promettono di prevenire inestetismi del contorno occhi.

Tuttavia, non tutti i prodotti sono adatti ad ogni tipo di pelle. Ecco perché è fondamentale scegliere la crema contorni occhi giusta per prevenire le rughe e le occhiaie e quali ingredienti non possono assolutamente mancare.

Gli immancabili ingredienti delle creme contorno occhi

Logicamente, ogni tipo di pelle ha esigenze specifiche, ma in generale, ogni crema deve contenere almeno questi ingredienti:

a) retinolo: favorisce il rinnovo cellulare e quindi combatte l’invecchiamento cutaneo;

b) tè verde: riduce le borse sotto agli occhi e favorisce l’assorbimento di altri nutrienti;

c) acido ialuronico: mantiene alta l’idratazione della regione e previene così le rughe;

d) peptidi e neuropeptidi: stimolano la produzione di collagene prevenendo la formazione delle rughe.

Creme diverse per tipi di pelle

La crema contorno occhi deve entrare a far parte della skincare routine già dai 20 anni, così da riuscire a prevenire rughe, occhiaie e borse. Poi, in base all’età si sceglieranno prodotti diversi.

La divisione principale è tra:

a) prevenire e combattere le rughe: in questo caso, le creme a base di acido ialuronico e di peptidi saranno da preferire;

b) combattere borse ed occhiaie: in questo caso le creme che contengono tè verde o altri ingredienti che combattano il deposito di liquidi sotto agli occhi saranno ideali.

Per concludere, la cura della pelle è un tema di grande importanza non solo per motivi estetici, ma anche per il proprio benessere. È essenziale saper scegliere quali prodotti sono i più indicati per ogni situazione. Ecco, quindi, quando dobbiamo scegliere la crema per il contorno occhi, sono questi gli ingredienti che non devono mancare per prevenire le rughe e le occhiaie.