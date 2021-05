Con l’aumentare delle temperature, i più fortunati che risiedono vicino al mare, ben possono pensare di trascorrere qualche domenica in spiaggia. Ecco perché, noi di ProiezionidiBorsa, sempre pronti a fornire informazioni utili ai Lettori, quest’oggi, illustriamo ciò cui si va incontro se si tiene questo comportamento. Quindi, attenzione, ecco l’inevitabile mazzata per chi fuma in spiaggia e distrattamente compie questo gesto che costa quanto l’intera vacanza

Non gettare mozziconi, o qualsiasi alta cosa, a terra, in spiaggia o in qualsiasi altro luogo dovrebbe essere una regola generale del vivere civile. Pertanto, si dovrebbe rispettare a prescindere da qualsiasi tipo di sanzione prevista per il trasgressore. Tuttavia, vi è una specifica Legge in Italia entrata in vigore nel 2016, che espressamente prevede tale divieto. Stiamo parlando della Legge n.221 del 28/12/2015.

Ma attenzione perché la Legge intende, non solo mozziconi, ma più in generale, prodotti da fumo, quindi rientreranno, i filtri, mozziconi di sigari ecc.

Ecco l’inevitabile mazzata per chi fuma in spiaggia e distrattamente compie questo gesto che costa quanto l’intera vacanza

Il nostro legislatore ha previsto, quindi, per i trasgressori una sanzione da 60 a 300 euro. Ovvero, per chiunque che, anche distrattamente getti un mozzicone di sigaretta. Tale sanzione è comminata anche qualora si gettino gomme da masticare, scontrini, fazzoletti di carta. In questi casi la multa va da un minimo di 30 ad un massimo di 150 euro. La sanzione è più elevata per le sigarette e per tutti i derivati del fumo, in quanto sono rifiuti che si degradano dopo tantissimo tempo.

Addirittura sono inquinanti più della plastica. Ad ogni modo, prima di accendere una sigaretta in spiaggia, si consiglia di leggere il regolamento balneare. Sono ormai numerosi i Comuni che, con Ordinanze, hanno previsto il divieto di fumare in spiaggia o lungo i litorali. Una sigaretta, oltre a nuocere alla salute, può davvero costare una settimana di vacanze, possono scattare, infatti, multe fino a 500 euro. Quindi prima di accendere una sigaretta, attenzione!

Approfondimento

Capelli perfetti e sempre in ordine anche in spiaggia con questi trucchi pratici e veloci per ogni tipo di lunghezza