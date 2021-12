Da quanto si può dedurre leggendo articoli e riviste di moda e bellezza, la parola d’ordine per le imminenti festività è solo una: brillare.

Abbiamo visto, infatti, che non lo smalto rosso, ma è questa la manicure elegante che sta spopolando per Natale.

Inoltre, anche per quanto riguarda l’acconciatura, abbiamo potuto appurare che sono perle e punti luce a nobilitare il taglio di tendenza per le Feste.

Insomma, i dettagli preziosi e luccicanti risaltano la manicure e la chioma e certamente non mancano nella mise natalizia tra spille dorate e gioielli sfavillanti.

L’effetto “glow” interessa anche la pelle, infatti, per un viso giovane e luminoso anche dopo i 50 è questa la tendenza beauty da copiare alle star. Scopriamola insieme.

L’illuminante, protagonista del make up Dolphin Skin

Non si tratta di un trucco a base di strass o ombretti glitterati d’oro e d’argento, bensì di avere dimestichezza con l’illuminante.

A volte, si tende ad abusare di questo prodotto che infatti potrebbe dar luogo ad uno spiacevole effetto unto, soprattutto su pelli miste e grasse. Usato correttamente, invece, ci aiuta a realizzare questo make up molto amato dai vip, noto come Dolphin Skin.

L’obiettivo è infatti quello di sfoggiare una pelle luminosa, levigata e fresca, come se appunto fossimo appena uscite dall’acqua.

Le basi: pulizia viso e scelta illuminante

Come sempre, il primo passo è una corretta pulizia del viso, sfruttando un detergente a base oleosa seguito da uno a base di acqua.

Dopodiché, attenzione alla scelta dell’illuminante, da effettuare tenendo conto del sottotono della cute.

In caso di nuance rosata puntiamo su un prodotto che contenga microframmenti della stessa tonalità.

Le pelli ambrate preferiscono, invece, una versione dorata mentre il bronzo è adatto alle carnagioni più scure.

Per un viso giovane e luminoso anche dopo i 50 è questa la tendenza beauty da copiare alle star

Scopriamo come replicare questo make up in poche e semplici mosse.

Meglio evitare fondotinta e prodotti terrosi come la cipria, prediligendo, al contrario, una BB cream o una crema colorata idratante.

Punti luce

Procediamo, quindi, con l’illuminante, insistendo soprattutto su zone quali l’arcata sopraccigliare, gli zigomi, l’arco di Cupido e il ponte del naso.

Se indossiamo un abito scollato e desideriamo mantenere continuità dell’effetto lucido, possiamo applicare il prodotto anche su spalle e clavicole.

Infine, arricchiamo la base con un velo di blush per conferire un colorito sano e naturale al volto.

Occhi e bocca

Dal momento che a trucco completato l’incarnato risulterà già abbastanza luminoso, meglio evitare di appesantire il viso con nuances altrettanto poderose.

Per quanto riguarda le labbra, l’opzione gloss vanta diversi pregi: è meno impegnativo del rossetto e favorisce un’azione rimpolpante.

Relativamente agli occhi, invece, puntiamo sul mascara, applicandolo solo sulle ciglia superiori per sollevare lo sguardo.