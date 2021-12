La moda e l’eleganza passano anche dalle mani. Le unghie più o meno curate, più o meno colorate, dicono tanto di una donna e di quello che vuole trasmettere.

Ma anche chi dedica loro poco tempo durante l’anno, per le feste vuole averle perfette. Sarà per l’atmosfera o la voglia di prendersi più cura di sé, oppure per fare una bellissima figura tra luci e vestiti scintillanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Alcune manicure sono davvero stupende, ma molto complesse e difficili da fare per chi non è abituato. Ma anche un singolo dettaglio può fare davvero la differenza, come quello di cui parliamo ora.

Basta con smalti colorati ecco il dettaglio per unghie perfette semplici da fare ideali per le feste

Se si pensa alle feste, il rosso è il colore per eccellenza. Dai vestiti alle unghie, dalle scarpe agli accessori come questo da indossare a Natale che anche le star stanno amando, il rosso domina sempre.

Arriva però dai social un’altra tendenza che sta già spopolando per rendere le unghie letteralmente scintillanti: il glitter. Prima di vedere come applicarlo, bisognerebbe preparare al meglio le unghie con un’adeguata manicure. Per renderle eleganti e affusolate, anche quando sono corte, basterebbero questi 3 trucchi fai da te che le faranno apparire lunghissime. Dopo averle preparate, è il momento di farle brillare.

Dai più grandi nail artist come Tom Bachik, che lavora con celebrità come Jennifer Lopez, ai micro influencer, tantissime sono le idee creative da cui trarre ispirazione. Qui ne proponiamo tre davvero semplici da replicare.

3 idee creative per usare il glitter sulle unghie durante le feste

La prima idea è davvero molto semplice e si tratta di scegliere uno smalto glitterato da passare sull’intera unghia, ma tralasciando un dito per mano. Su quello, passare invece uno smalto trasparente e usare il glitter per creare una piccola decorazione. Con l’aiuto di uno stuzzicadenti si possono creare dai semplici pallini a figure più elaborate come fiocchi di neve e alberi di Natale.

Una seconda idea è usare un colore chiaro, come il nude, su tutte le dita, poi usare il glitter per giocare con i dettagli. Le più esperte possono optare per una french manicure, altrimenti fanno comunque il loro effetto anche dei semplici pallini scintillanti. Alternare decorazioni diverse sulle varie dita per dare dinamicità.

Infine, se la manualità non è il nostro forte, si può stendere semplicemente una base di colore opaco. Sopra si applicheranno dei semplici strass adesivi, colorati o meno, dalle forme più varie che ricordino le feste.

Basta con smalti colorati ecco il dettaglio per unghie perfette semplici da fare ideali per le feste: il glitter, da abbinare a gioielli altrettanto abbaglianti. Per avere qualche ispirazione, ci sono alcuni abbinamenti davvero favolosi per indossarli in modo splendido a 50 come a 60 anni.