Esistono delle affascinanti e misteriose uova regali, considerate delle vere e proprie opere d’arte e famose in tutto il mondo. Rappresentano un simbolo di lusso ed eleganza e le origini questi oggetti sono legate alla famiglia imperiale russa.

Il numero limitato di circa 52 uova, tutte diverse e preziose, le ha rese dei pezzi unici ed estremamente importanti. La pregiata manifattura famosa in tutto il mondo, le caratteristiche sontuose e di valore hanno reso queste uova le più ambite dalla notte dei tempi.

Le affascinanti e misteriose uova regali famose in tutto il mondo

Create da Carl Fabergé per la famiglia degli Zar, erano utilizzate come regali di Pasqua. Tutto ebbe inizio quando lo Zar Alessandro III diede mandato per la realizzazione di un gioiello a forma di uovo come regalo di Pasqua per la sua futura consorte.

Come da tradizione russa, l’uovo era una sorta di matrioska con all’interno un tuorlo d’oro e all’interno di esso, una gallinella in oro colorata con smalti e pietre preziose. Infine la gallinella conteneva una piccola riproduzione della corona imperiale contenente un rubino a forma d’uovo.

Alla vista del meraviglioso e stupendo dono, inutile descrivere la felicità della futura moglie dello Zar. E questo entusiasmo fece si che Fabergé diventasse gioielliere di corte ed in seguito realizzò anche altre due uova destinate alla moglie dello Zar, Maria e alla nuora in ricorrenza per ogni Pasqua.

Fabergé e i suoi oggetti da collezione per eccellenza

Le uova Fabergé rappresentano un successo mai dimenticato negli anni. Molte delle uova imperiali sono andate perse o saccheggiate a seguito della rivoluzione russa e la caduta degli Zar.

Oggi, molte uova di Fabergé si trovano in collezioni private o esposte nei musei. Ad esempio la Regina Elisabetta ha nella sua collezione privata l’uovo delle colonne, l’uovo mosaico e l’uovo cesto di fiori. Il tutto insieme ad altri oggetti di gioielleria firmati Fabergé. Infatti il gioielliere, oltre alla realizzazione di uova, si dedicava anche ad altri articoli da gioielleria come cornici, gingilli e accessori vari.