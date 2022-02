Forse nessuno ci pensa mai, ma anche il sedere va idratato. E, nella società di oggi, questa parte del corpo sta diventando un vero successo. Basta pensare a Jennifer Lopez, oppure anche a Kim Kardashian che ieri era seduta in front row alla sfilata di Prada durante la fashion week di Milano. Di sederi famosi ne conosciamo eccome, alcuni potrebbero aver subito della chirurgia estetica, altri invece sono naturali. Ma a prescindere dalla grandezza, il sedere va idratato. Moltissime persone vogliono un sedere perfetto, quello che sta su da solo e di marmo. Per quello è necessario andare in palestra. E se lo vogliamo invece morbido, liscio e super idratato, cosa possiamo fare?

Sì a scrub e crema, ma poi?

La prima cosa, a cui uno ovviamente pensa, è quella di mettere la crema idratante dopo essersi fatti la doccia. La crema si stende su tutto il corpo e quindi anche sul sedere. Idratare la pelle del corpo è fondamentale, non dobbiamo mai dimenticarlo. E andrebbe fatto ogni volta che usciamo dalla doccia.

Altra cosa importante che possiamo fare è lo scrub. Sì, anche sul sedere si può passare. E quindi se siamo in doccia e ci stiamo facendo uno scrub, rimuoviamo le cellule morte anche dal sedere. Lo scrub è una parte importantissima della detersione, perché rimuove tutto lo sporco presente sulla pelle, lasciandola liscia e morbida. Successivamente allo scrub si stende la crema. Ma prima della crema c’è altro che possiamo fare.

Per un sedere morbido, idratato e liscio ecco lo strumento che fa al caso nostro

Allora vediamo bene cosa manca all’appello. Prima ci si fa la doccia, poi si fa lo scrub, ci si sciacqua e poi si esce. Una volta che siamo asciutti, possiamo applicare delle maschere per il sedere. Queste sono delle maschere come quelle per il viso. Sono realizzate in tessuto ricco di sostanze nutritive, si applicano sul sedere, si aspetta circa 15 minuti e poi si tolgono. Massaggiamo poi bene il sedere per far assorbire il liquido in eccesso e stendiamo la crema idratante.

Esistono tantissime tipologie di maschere che possiamo fare. Ci sta quella per levigare la pelle, quella per idratare il sedere e quella per renderlo morbido. Insomma una per ogni necessità. E allora per un sedere morbido, idratato e liscio ecco la maschera per noi che ci aiuterà ad avere un lato B pazzesco.

