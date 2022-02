Arriva la primavera e uno non sa proprio come vestirsi. Il problema ricade molto spesso nelle temperature che incontriamo fuori casa. Perché, magari, la mattina fa ancora un po’ freddino, la sera pure, mentre a pranzo fa caldo. La cosa migliore che uno può fare ed effettivamente fa nel periodo primaverile è quella di vestirsi a strati, la famosa cipolla.

In primavera solitamente si usa il trench, una giacca veramente bella. Questa giacca viene usata sia per il guardaroba maschile sia per il guardaroba femminile, con ovviamente delle differenze. La silhouette per quanto riguarda il trench femminile sarà diversa da quella maschile. Spesso sono diversi anche i materiale oppure alcune lavorazioni o stampe.

Ci sono alcuni trench che sono iconici nella storia della moda. Basta pensare al trench di Burberry, uno dei capi più amati e indossati. Il trench poi si evolve e si arricchisce di altri colori e di altre palette. In passato abbiamo visto dei trench dai colori pastello oppure dai colori pop.

La giacca che spopolerà questa primavera perfetta per ogni età e veramente elegante

Ovviamente stiamo parlando del trench, ma non del solito trench. Non sarà una questione di colori, ma di tessuti. Il trench storico, quello inventato da Burberry per la Guerra, era in gabardine, tessuto di cotone ritorto. Dalla trincea passa ad Hollywood e qui si iniziano a disegnare tanti nuovi modelli. Il trench in gabardine non è caldo, quindi è perfetto per le stagione primaverili. Ma possiamo realizzarlo anche con altri tessuti. Ed è proprio quello che succede per questa primavera.

Infatti, per questa nuova primavera, il trench sarà in pelle o ovviamente in similpelle. Anche qui abbiamo mille modelli e infinite lavorazioni della pelle. Se nel vecchio armadio abbiamo un trench in vera pelle, possiamo portarlo in qualche negozio specializzato per farlo mettere a posto e per far riprendere la pelle. Cerchiamo sempre vecchi capi negli armadi perché tornano sempre.

Per la primavera scegliamo dunque un trench in pelle o in similpelle. Possiamo optare sui soliti colori che possono essere nero, marrone o beige, oppure possiamo optare anche per colorazioni più accese, come il rosso, il giallo, il verde o il blu.

Ecco la giacca che spopolerà questa primavera perfetta per chi ha 50 anni, ma anche per chi ne ha 20. Non ci sono, infatti, limiti di età per indossare questa lussuosa giacca.

Lettura consigliata

Andiamo incontro alla primavera con queste giacche da donna colorate, eleganti e alla moda