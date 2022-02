Come possiamo valorizzare gli occhi senza dover usare eccessivo make up? Esistono tantissimi modi per farlo. Si possono usare dei trucchi che rendono l’occhio più grande, altri che lo rendono più piccolo e anche più lungo. Si possono mixare tra di loro matita, ombretti e anche eyeliner per avere un effetto veramente wow e speciale.

Importantissimi sono anche i colori che vengono utilizzati. Sia per un discorso di carnagione sia per un discorso di colore degli occhi. Se si ha una carnagione chiara, un bel colore scuro valorizzerà l’occhio. Oppure se l’occhio è di un colore scuro, si può giocare sulle stesse tonalità o accenderlo con del viola, bronzo o anche oro.

Ma per la primavera possiamo usare anche colori pop, freschi e neon. Non sarà necessario stendere il make up su tutto l’occhio ma solo in una zona, una parte specifica. Spesso quando usiamo l’ombretto, tendiamo a metterlo su tutta la palpebra, ma possiamo stenderlo anche solo verso la fine di questa. Possiamo usare anche due colorazioni diverse, che si sfumano e che partono dai toni chiari fino ad arrivare a quelli scuri. Insomma, le possibilità sono veramente tante. Ma c’è un trucco per occhi che spopolerà per la prossima stagione primavera. Un trucco dolce, per niente pesante e molto raffinato.

Ecco il trucco per gli occhi che andrà di moda in primavera perfetto per ogni età

Vediamo allora quale sarà questo semplice make up da usare sul viso. Non sarà assolutamente complicato realizzarlo, l’importante sarà avere una mano ferma. Oltre alla mano ferma, quello che è richiesto è un pennellino a lingua di gatto. Deve essere piccolo, non possiamo usarne uno grande. Solitamente questo tipo di pennello viene usato per stendere la cipria. Ma se ne prendiamo uno piccolo, possiamo usarlo anche per gli occhi.

Tutto quello che dobbiamo fare è prendere, dunque, il nostro piccolo pennello a lingua di gatto, metterlo nell’ombretto e poi premere sull’angolo interno dell’occhio creando una piccola linea. La linea sarà della stessa grandezza del pennello. Usiamo dei colori accesi, come l’azzurro, il verde o anche il rosa. Andando a illuminare quella parte dell’occhio, si darà molto luce ad una zona che solitamente rimane scura.

Ecco il trucco per gli occhi che andrà per la maggiore durante la stagione primavera-estate, e a cui non potremo dire assolutamente no. Un trucco inoltre così delicato che va bene per qualsiasi età.

