Siamo sempre portati a pensare che i piatti più complessi sono quelli che presentano nella ricetta una lista infinita di ingredienti, e un’altra altrettanto lunga relativa ai passaggi. Eppure per quanto molto spesso sia vero, non è sempre questo il caso. Difatti quando non troviamo difficoltà nelle quantità, queste si nascondono solitamente sotto altri aspetti. Oggi scopriremo quali tramite un esempio. Infatti vedremo che per un pollo al forno super croccante e tenero da fare invidia a tutti questo è il metodo da seguire.

Errori evitabili

Non a caso oggi parleremo di come preparare il pollo al forno e, nello specifico, di come evitare gli errori che non ci permettono di ottenere un risultato soddisfacente. In questa particolare ricetta ad esempio in molti riscontrano problemi con la compattezza del pollo. Spesso esce dal forno troppo crudo e, di conseguenza, per nulla croccante. Questo accade per dei motivi ben precisi, che oggi andremo ad analizzare. Dunque ecco perché per un pollo al forno super croccante e tenero da fare invidia a tutti questo è il metodo da seguire.

Al tempo giusto

I motivi per cui durante la cottura in forno la carne non trova il giusto livello di croccantezza e uniformità possono essere diversi. Il più delle volte però sono riconducibili alla conservazione dell’alimento e, più in particolare, ai momenti immediatamente precedenti all’inizio della cottura. Infatti per scongiurare un risultato non soddisfacente dobbiamo innanzitutto ricordarci di togliere la carne dal frigorifero perlomeno trenta minuti prima di cominciare a cucinare. Al contrario un passaggio troppo repentino provocherebbe uno sbalzo termico importante, le cui conseguenze di certo non si faranno attendere.

In più consigliamo di osservare per bene la carne prima di infornarla, al fine di notare se siano rimasti residui di umidità che, come sappiamo, provocano solitamente delle piccole goccioline. Queste, se non eliminate, andranno a disturbare non poco la cottura, rendendola non solo più lunga ma anche meno efficiente. Si tratta dunque di minime attenzioni che tra l’altro non ci costano nessuna fatica, ma che ci permetteranno finalmente di presentare un piatto di una qualità del tutto differente. Provare per credere.