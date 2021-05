Alcuni strumenti ci danno un’enorme mano in cucina. Non sono però assenti gli effetti collaterali perché altri strumenti finiscono col sporcare la nostra cucina. Dopo aver faticato ai fornelli ci tocca quindi faticare ancora per pulire!

Per fortuna possiamo ottenere piatti deliziosi senza rinunciare a una cucina pulita. Pochissimi conoscono questo trucco che ci rende più semplice la vita quando cuciniamo e ci fa sporcare meno la cucina, ecco di che si tratta.

Uno strumento utile

Siamo molto riconoscenti per la tecnologia. Soprattutto in cucina, infatti, gli elettrodomestici ci fanno risparmiare ore che altrimenti passeremmo a impastare, cuocere e bollire i nostri ingredienti. Uno dei procedimenti che richiede più tempo, se fatto a mano, è sbattere le uova e montare gli albumi a neve. E non solo, richiede anche una buona forza fisica! Per fortuna oggi possiamo affidarci agli sbattiuova elettrici.

Questi strumenti non solo sono perfetti per montare gli albumi, ma ci aiutano anche quando prepariamo degli impasti. Sono perfetti infatti per mescolare bene farina, uova e burro e molto altro. Tutti sanno però che, a seconda degli ingredienti nel nostro contenitore, gli sbattiuova spesso fanno schizzare pezzi di cibo in giro per la cucina. La loro forza causa da esempio nuvole di farina o zucchero o gocce di uova e burro che escono dal contenitore.

Risolvere questo semplice problema

Pochissimi conoscono questo trucco che ci rende più semplice la vita quando cuciniamo e ci fa sporcare meno la cucina, ma è perfetto per questa evenienza. Per evitare di sparpagliare i nostri ingredienti nella cucina, e doverla poi pulire, si basta semplicemente uno strofinaccio.

Dovremo infatti avvolgere il contenitore con uno strofinaccio da cucina, appoggiandolo anche sullo sbattiuova. In questo modo creeremo una “cupola” che tratterrà tutti gli schizzi. Potrebbe essere possibile tenerlo con l’altra mano in modo che non scivoli via. La nostra cucina sarà quindi al sicuro e a noi non resterà che semplicemente mettere in lavatrice lo strofinaccio!