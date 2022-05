Ormai è arrivato il momento di organizzare qualche bel viaggio per approfittare della bella stagione. Ci sono tanti posti che possiamo scegliere e l’estero offre tante opportunità, ad esempio.

Ma se cerchiamo delle mete di mare non dobbiamo per forza andare lontano, perché il nostro Paese regala delle località da togliere il fiato. Oggi ne conosciamo ben tre, da scegliere per un mare da far invidia ai Caraibi. Andiamo dunque alla scoperta di queste fantastiche mete.

Tre mete imperdibili

Iniziamo dalla Sardegna, isola ricca di perle magnifiche da scoprire, alcune già molto conosciute, altre invece un po’ più nascoste all’occhio dei turisti. La meta che consigliamo in Sardegna è il golfo di Orosei, una splendida insenatura nella parte est dell’isola. Questo luogo incanta tutti con le sue scogliere e le sue caratteristiche spiagge, appoggiate su un mare davvero cristallino, come è tipico della Sardegna. Qui consigliamo soprattutto di fare una bella gita in barca a vela, con la quale visitare tutte le calette del golfo. Durante questa gita non perdiamoci le grotte del Bue Marino, con le loro imponenti formazioni calcaree.

Sempre restando su un’isola, andiamo in Sicilia, o meglio, sulle isole Egadi. Esse sono molto gettonate dai turisti, ma riescono comunque a mantenere un’autenticità sorprendente. Andiamo quindi alla scoperta delle tre isole principali, ovvero Favignana, Marettimo e Levanzo. A Favignana non possiamo perderci le spiagge ed i suoi famosi giardini ipogei, vecchie cave di tufo esaurite che sono state riconvertite in frutteti.

Per un panorama mozzafiato visitiamo poi il Castello di Marettimo, sull’omonima isola, che troneggia sul mare. Se invece siamo persone da escursioni e trekking andiamo a Levanzo, l’isola migliore per questo tipo di attività. Quest’isola infatti propone un bilanciamento sorprendente di mare e montagna.

Per un mare da far invidia ai Caraibi dobbiamo scegliere queste incredibili mete italiane che rapiscono per la loro bellezza

Concludiamo nel centro Italia, sull’isola di Ponza. Essa è la più importante delle isole Ponziane, che si trovano al largo del porto di San Felice Circeo. Consigliamo di visitarla lontano dall’alta stagione, perché è una meta molto popolare e che si riempie di turisti d’estate.

Anche qui troviamo spiagge meravigliose, la maggior parte delle quali si può raggiungere in barca. Tra le tante spiagge consigliamo Cala di Luna e Cala Feola, spiagge che vanno viste almeno una volta nella vita.

Oltre alle spiagge, poi, Ponza offre anche le belle Grotte di Pilato, un sorprendente complesso di tunnel di origine romana. Non perdiamo poi il porto borbonico e le caratteristiche case scavate nella roccia.

