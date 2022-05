La primavera inoltrata porta con sé molte meraviglie della natura, come lo sbocciare di fantastiche fioriture che, man mano, si spogliano per fare largo alla nascita iniziale dei frutti. In questa splendida cornice, però, si fa strada anche il nemico di molte persone che soffrono le allergie di stagione e cioè il polline. A causa sua, se siamo allergici potremmo iniziare a manifestare sintomi come starnuti continui, difficoltà respiratorie, congestione nasale. Ma pochi sanno che asma, starnuti, respiro affannoso potrebbero essere causati anche dall’assunzione di un insospettabile integratore alimentare. Alla base della realizzazione di questo prodotto potrebbe esserci un ingrediente che, in alcune condizioni, riporterebbe effetti allergici affini a quelli del polline presente nell’aria.

La pappa reale

In un Mondo in cui tutti pensano e provano a perdere peso, ci sono anche quelle persone che, all’opposto, devono aiutarsi con una particolare integrazione alimentare, utile a stimolare l’appetito. In questo caso potrebbe essere propizia la pappa reale, una sostanza prodotta dalle api per il nutrimento della larva regina. Molti sarebbero a conoscenza del fatto che la pappa reale possa rivelarsi quale rimedio utile a migliorare l’appetito. Questo pensiero parrebbe supportato dalla presenza in commercio di integratori affini. Ma solo pochi risulterebbero al corrente di un ingrediente al suo interno che, in alcuni casi, potrebbe essere controproducente.

Asma, starnuti, respiro affannoso potrebbero essere causati da un ingrediente presente in questo integratore utile a stimolare l’appetito

Come sostenuto dall’autorevole centro di ricerca Humanitas, l’assunzione di pappa reale potrebbe essere controindicata per alcune persone e, in alcuni casi, potrebbe anche scatenare gravi reazioni nei soggetti che soffrono di asma, allergia alle api o ai prodotti di questi insetti. Inoltre, dovremmo fare caso alla confezione di acquisto di un integratore a base di pappa reale. Potremmo infatti notare l’indicazione della presenza di polline, in questo caso d’api e diverso da quello disperso nell’aria.

Questa presenza sarebbe però da tenere in considerazione, soprattutto da chi soffre di riniti allergiche. Anche se il polline d’api potrebbe essere considerato sicuro, risulterebbe comunque necessaria una valutazione del rischio di reazioni allergiche, soprattutto se ad assumere questo integratore fossero soggetti allergici ad altri tipi di polline. Prima di prendere dunque un integratore alla pappa reale, vista la presenza di tali ingredienti e di esperienze allergiche pregresse con il polline d’aria, sarebbe consigliabile sottoporsi a test mirati alla valutazione di una possibile sensibilità. Inoltre, prima di decidere autonomamente per un’integrazione alimentare, sarebbe doveroso consultare il parere esperto del proprio medico di fiducia.

Lettura consigliata

Pallore improvviso, anemia e altri disturbi potrebbero dipendere da un sorprendente errore quotidiano che pensiamo di non fare a tavola