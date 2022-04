Ormai le temperature si sono alzate e non abbiamo più scuse per stare in casa. Possiamo finalmente dire che è arrivato il momento delle grigliate, delle gite fuori porta e soprattutto dei viaggi. Come vedremo, ci sono tanti luoghi bellissimi che possiamo esplorare per godere appieno della bella stagione.

Se vogliamo viaggiare in Italia, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Ma anche decidere di andare in giro per l’Europa è ottimo. Oggi in particolare conosciamo due mete vicine all’Italia che regalano mare cristallino e cibo di alta classe, e che dovremmo proprio provare a visitare quest’estate.

Le due mete imperdibili dall’altra parte delle Alpi

Iniziamo con la meta più vicina, che si trova ad appena un’ora dal confine italiano: la celebre Cannes. Questo è un luogo famosissimo, una delle capitali della bella vita della Costa Azzurra. È celebre soprattutto per il festival cinematografico, che ogni anno premia i migliori film internazionali. La Palma d’Oro di questo festival è uno dei premi più ambiti di tutto il mondo del cinema.

Forse la cosa più importante da fare a Cannes è camminare lungo la Croisette, il celeberrimo lungomare che ci regala un panorama meraviglioso. Ma è anche importante andare a vedere il Suquet, ovvero il centro storico della città, con tante piccole stradine arricchite da ristoranti e locali fantastici. A chi, invece, volesse vivere un po’ di Francia autentica consigliamo il Marché Forville, ovvero un mercato coperto molto ampio nel quale possiamo acquistare qualche deliziosa specialità tipica.

La giornata, poi, si deve concludere con un bel piatto tipico: noi consigliamo la bouillabaisse, una deliziosa zuppa di pesce che ha tutto il sapore della Costa Azzurra.

Mare cristallino e cibo di alta classe in queste due splendide località vicine all’Italia

L’altra meta è un po’ più lontana perché, pur essendo sempre in Francia, è vicina alla Spagna. In ogni caso, è comunque raggiungibile in macchina senza troppi problemi in una giornata di viaggio, oppure in due giorni se vogliamo fare una tappa intermedia. Stiamo parlando di Biarritz, località di mare meravigliosa ed elegante, meta prediletta di molti appassionati del surf e di altri sport acquatici.

In questo luogo non possiamo perderci il caratteristico porto dei pescatori, vicino alla bella Cappella Imperiale. Assolutamente da vedere e fotografare è poi il Rocher de la Vierge, spettacolare formazione rocciosa nel mare, da raggiungere tramite una passerella costruita da Gustave Eiffel.

Anche dal punto di vista culinario non mancano le sorprese: facciamo un salto al mercato di Les Halles e godiamoci la cucina tipica basca e spagnola, data la vicinanza di Biarritz con la Spagna.

