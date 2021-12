I piumini, insieme ai cappotti sono i veri alleati delle fredde giornate invernali. Quando le temperature si abbassano, infatti, non c’è niente di meglio di imbacuccarsi all’interno di piumini caldi e confortevoli.

I modelli che si possono trovare sul mercato sono davvero tanti, da quelli più voluminosi a quelli più slim.

Tutti i gusti potranno essere soddisfatti dalla vasta scelta sia nei negozi di lusso che di fast fashion oltre che online.

I piumini sono davvero tornati di moda in questa stagione fredda 2021/2022. I modelli presentati sono molto diversi rispetto a quelli del passato, più leggeri e glamour. Molti sono perfetti per essere utilizzati sia in montagna o sulle piste da sci che durante una serata.

Per un look giovane e alla moda anche dopo i 60 anni ecco questi piumini soffici e caldi

Una caratteristica che accomuna tutti i piumini è la grande resistenza all’umidità e al freddo.

Infatti il piumino deve in primo luogo tenere caldo e riparare dalle intemperie. I modelli più ricercati sono quelli svasati, femminili ma super sportivi.

Per quanto riguarda i colori tra il rosso, il nero, il platino e il viola troviamo anche un colore molto di moda in passato, il perlato.

Per i nostalgici degli anni ’70 vengono proposti piumini bicolori lucidi che ricordano le vecchie giacche da sci.

In molte sono, però, restie ad utilizzare questo tipo di capospalla dal momento che lo ritengono poco femminile e grossolano.

Per rimediare a questo ci sono dei piumini con una cintura che permettono di mettere in risalto il punto vita. Oltre a questo alcuni modelli hanno una imbottitura sagomata che mette in risalto le forme valorizzando la silhouette.

Da ultimi potranno essere scelti dei veri e propri ibridi tra un piumino e un cappotto. I piumini molto lunghi, infatti, saranno perfetti per sostituire i cappotti nei look da giorno ma anche da sera.

Dove comprarli

Questi cappotti possono essere acquistati di diversi marchi. Il piumino lucido della Replay a circa 250 euro.

Un altro marchio che propone piumini svasati perfetti per tutte le occasioni è Benetton a circa 100 euro. Oltre a questo le più modaiole potranno scegliere quelli della Khrisjoy sui 700 euro.

Non sempre, però i piumini per essere di buona qualità devono avere prezzi spropositati, infatti è possibile trovarne anche a meno di 100 euro.