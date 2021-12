Quando dobbiamo sfamare diversi invitati, come durante le feste o occasioni speciali, ci sono alcuni piatti su cui è meglio puntare. Servono preparazioni semplici, magari al forno, così che si cuociano da sole senza paura di bruciarle. C’è anche il lato positivo per cui molte di queste ricette sono anche piuttosto economiche. Questa splendida combinazione possiamo ottenerla con un semplice piatto della tradizione che è apprezzato sia dai piccoli che dagli adulti. Si tratta del gateau o gattò di patate. Proprio quest’ingrediente di base ci permette di risparmiare, senza rinunciare al gusto e alla pancia piena. Insomma, quando abbiamo tanti ospiti a cena scegliamo questo piatto unico gustoso e molto economico.

Ingredienti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

patate a pasta gialla 500 g; fiordilatte 100 g; prosciutto cotto in una fetta spessa 50 g; salame napoletano 50 g; uova 2; Parmigiano Reggiano 50 g; pangrattato 20 g; olio extravergine d’oliva q.b.; pepe nero q.b.; sale fino q.b.

Quando abbiamo tanti ospiti a cena scegliamo questo piatto unico gustoso e molto economico

La prima cosa da fare è occuparsi dell’ingrediente principale, le patate, ammorbidendole abbastanza da diventare l’involucro del nostro gattò. Dopo averle tagliate a metà, lessiamole in pentola per circa 30 minuti. Quando la forchetta potrà passarci attraverso con facilità, allora possiamo scolarle. Rimuoviamo la buccia e schiacciamole direttamente con uno schiacciapatate. In questo modo le patate saranno abbastanza calde da poterle pestare facilmente senza che si formino grumi. Mettiamole da parte in un recipiente e occupiamoci del ripieno.

A questo scopo, tagliamo la mozzarella a pezzetti piccoli e strizziamoli in un colino o in un canovaccio pulito. In questo modo riusciremo a estrarne il liquido in eccesso. In alternativa, possiamo acquistare e poi grattugiare la mozzarella “secca” utilizzata per la pizza.

Poi, procediamo tagliando a cubetti anche il salame e il prosciutto.

Torniamo al recipiente con le patate e aggiungiamo le uova, sale, pepe, due cucchiai di parmigiano e un filo d’olio. Mescoliamo tutto per bene e inseriamo anche i salumi appena tagliati all’impasto. Infine, inseriamo la mozzarella e diamo un’ultima mescolata.

Prendiamo una pirofila di circa 20×20 cm e ungiamola con il resto dell’olio. Spolveriamola di pangrattato, un po’ come facciamo con burro e farina per le torte. Quando tutta la superficie della pirofila sarà ben coperta di pangrattato, possiamo riversare il nostro mix di patate, formaggio e salumi dentro la teglia. Livelliamo la superficie e ricopriamola con altro pangrattato.

Non ci resta che infornare a 180 °C e aspettare 30 minuti. A quel punto, avremo ottenuto un gattò cremoso all’interno e croccante all’esterno.

Una volta finito, per pulire il forno già durante la cena senza muovere un dito basterà usare quest’oggetto.