Che squisitezza questo antipasto facile e veloce da preparare per Capodanno in alternativa alle banali tartine e stuzzichini

Sono appena terminate le abbuffate di Natale e dobbiamo di nuovo accendere i fornelli per prepararci all’ultimo dell’anno.

Non sempre abbiamo a disposizione il tempo necessario per dedicarci sia alle pulizie di casa che a cucinare per tutti i nostri ospiti.

Per questa ragione dobbiamo scegliere degli antipasti veloci e semplici da preparare che siano allo stesso tempo in grado di stupire tutti.

Per prima cosa potremo optare per queste Irresistibili polpette dal cuore filante e morbido che si sciolgono in bocca, accompagnate da un delizioso aperitivo a nostra scelta.

Adatto sia alla vigilia di Natale che al cenone di Capodanno troviamo inoltre questo antipasto veloce e sfizioso che farà impazzire gli ospiti per il suo incredibile gusto.

Un’altra ricetta originale e ricca di sapore è quella dei limoni ripieni di tonno, dall’aspetto meraviglioso ed apprezzata per la sua semplicità.

Non sarà necessaria alcuna cottura e ci vorranno solamente 10 minuti per prepararli, oltre a richiedere pochi ingredienti.

Questa ricetta è per 4 persone, quindi dovremo solamente aumentare le quantità in caso avessimo un maggiore numero di ospiti.

Utilizzeremo 2 limoni che taglieremo a metà e, con l’aiuto di un cucchiaio, estrarremo tutta la polpa.

Fatto ciò, procuriamoci una ciotola e mettiamo al suo interno la polpa da cui ricaveremo il succo necessario per la ricetta.

Procediamo tritando due filetti di acciughe sott’olio e un cucchiaino di capperi sott’aceto fino a farli diventare sottili.

Mettiamoli in un’altra ciotola in cui dovremo aggiungere 250g di ricotta, due cucchiai del succo di limone ottenuto e 160g di tonno bianco sott’olio scolato.

Volendo, possiamo ancora aggiungere del prezzemolo sminuzzato che darà maggior sapore alla preparazione.

A questo punto dovremo amalgamare omogeneamente il tutto mescolando molto bene.

La crema di tonno che abbiamo ottenuto ci servirà per riempire le bucce dei limoni che serviremo ai nostri ospiti.

Che squisitezza questo antipasto facile e veloce da preparare per Capodanno in alternativa alle banali tartine e stuzzichini che solitamente portiamo a tavola.

Conservazione e suggerimenti

I limoni ripieni di tonno vanno ricoperti da una pellicola trasparente e messi nel frigorifero per un paio di giorni.

Possiamo personalizzare questa ricetta a nostro piacimento, aggiungendo ad esempio della maionese al posto della ricotta, oppure un altro formaggio come il Philadelphia.

