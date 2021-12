Nonostante il periodo pre-festivo sia particolarmente ricco di impegni, sarebbe bene non sottovalutare l’importanza dell’attività fisica.

C’è chi alzerà gli occhi al cielo perché, in effetti, tra la corsa ai regali, gli esperimenti in cucina e le varie incombenze, il tempo a disposizione è davvero poco.

In fondo, però, chi ha parlato di andare in palestra?

Abbiamo già visto che il nostro beneamato cuscino può rivelarsi un grande alleato nell’ambito del fitness domestico.

Anche la nostra camera da letto, poi, può reinventarsi a sorpresa come location provvisoria per una sessione di training leggero. Infatti, per un fisico più tonico basterebbero pochi minuti e questi 3 semplici esercizi da fare direttamente a letto.

Ebbene sì, anche i più pigri o quelli costantemente oberati da faccende di ogni sorta hanno finalmente la loro rivincita.

Ginnastica a letto

Gli esercizi proposti non vantano certo la stessa efficacia di un workout completo, ma aiutano a fare un minimo di movimento, vincendo la svogliatezza.

Sembra incredibile, ma, a patto che non si trasformi in abitudine, il nostro letto può diventare la base per questi tipi di addominali.

Naturalmente, trattandosi di una superficie morbida, dobbiamo essere ancora più accorti nel controllare la postura, così da non sforzare la schiena.

La bicicletta

Cominciamo con un grande classico: da supini, con le ginocchia piegate, stendiamo prima una gamba e poi l’altra, a velocità costante, alternandole.

Simulando la pedalata in bicicletta, possiamo attivare sia gli addominali che i muscoli delle gambe.

Un risveglio muscolare adeguato prevede 3 serie da 20 piegamenti per gamba.

La forbice

Per aumentare la stabilità e l’equilibrio sul materasso, è fondamentale curare soprattutto la posizione delle mani.

Nell’esercizio che segue è consigliabile tenerle appena sotto i fianchi, con i palmi rivolti verso il materasso: controlleremo meglio il movimento.

Sempre da supini, solleviamo entrambe le gambe, mantenendole il più possibile diritte. Abbassiamole, poi, una per volta, senza sbilanciarci e senza toccare il letto.

Per un fisico più tonico basterebbero pochi minuti e questi 3 semplici esercizi

Scopriamo ora l’ultima tipologia di addominali contemplata in questa inusuale sessione ginnica mattutina.

Il sit-up

Ancora una volta da supini, divarichiamo leggermente le gambe e teniamo i piedi vicini, se ci risulta più comodo.

A questo punto, non ci resta che portarci in posizione seduta, proprio come accade negli addominali tradizionali.

Per favorire maggiore slancio nel movimento, non sottovalutiamo l’importanza delle braccia.