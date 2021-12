La voglia di dolce non ha una stagione particolare. Possono, semmai, cambiare i tipi di delizie da acquistare o preparare in casa. In estate si preferiscono i gelati, le granite, ma anche pasticcini e crostate con frutta fresca. D’inverno si può osare con qualcosa di più ricco e calorico. Basta pensare alla torta di mele, a quelle a strati con crema pasticciera glassate di cioccolato, alle cassate con la ricotta, ai bomboloni. Pensiamo anche a quelli con spezie e canditi, tipici di molte regioni. Per esigenze particolari, inoltre, alcuni dolci prevedono degli ingredienti adatti, tipo quelli per celiaci o per chi deve tenere a bada il colesterolo. Le frittelle, però, piacciono sempre. Ce ne sono di tanti tipi, da quelle semplici con granella di zucchero a quelle con una farcia.

Oltre alle solite frittelle questi dolci profumati con protagonista il limone piaceranno a grandi e piccini

Ci sono dei dolcetti davvero deliziosi, i ravioli dolci. Sono di solito fritti in olio abbondante, anche se ci possono essere versioni più leggere da cuocere in forno. Per fare dei profumati ravioli dolci al limone scopriamo cosa occorre.

Ingredienti

500 g di farina 00;

50 g di zucchero;

2 tuorli e un uovo intero;

50 g di burro;

100 ml di limoncello (sostituire con succo di limone e acqua per i bambini);

acqua;

un limone biologico;

sale;

marmellata di limoni;

olio di semi per friggere;

zucchero a velo per la copertura.

In una ciotola capiente setacciare la farina, aggiungere le uova, lo zucchero e il burro a temperatura ambiente. Unire il limoncello, oppure acqua e succo di limone. Infine grattugiare la scorza di limone. Lavorare bene tutto e aggiungere a poco a poco l’acqua fino a formare un impasto ben elastico. Coprire con un canovaccio e lasciare riposare un paio d’ore. Trascorso il tempo, con un mattarello stendere la pasta e ricavare dei cerchi con una tazza o una formina. Mettere nel centro un po’ di marmellata e chiudere bene i bordi, pigiando con una forchetta. Versare dell’olio di semi in una padella dai bordi alti e, quando sarà caldo, versare i ravioli. Con una schiumarola toglierli dall’olio appena saranno dorati e metterli in un vassoio con della carta assorbente. Alla fine, spolverare con zucchero a velo.

