Appartengono alla famiglia delle Cucurbitaceae e sono i frutti della Cucurbita pepe. Le zucchine regalano, da sempre, un gusto inconfondibile e una versatilità nelle preparazioni. Ricche di proprietà nutrizionali, questi squisiti doni della Terra si presentano anche poveri di calorie. Difatti, secondo gli esperti, 100 g di zucchine crude apportano circa 15 calorie. Tali calorie sono suddivise in:

46% di proteine;

46% di carboidrati;

e 8% di lipidi.

Si trovano ormai tutto l’anno, ma da giugno a settembre arricchiscono le tavole degli italiani con un sapore più intenso e goloso. In cucina le zucchine sono un vero portento, giacché in pochi minuti si possono realizzare dei piatti davvero strepitosi. Amatissime, ad esempio, le zucchine all’aceto da cuocere in padella in soli 10 minuti. Davvero perfette quando non si ha tanto tempo da dedicare ai fornelli.

Quest’oggi, invece, a far venire l’acquolina in bocca ci pensa una ricetta facile e veloce che promette di accontentare tutti senza sensi di colpa. Un’idea furba da sfruttare nelle calde giornate d’estate.

Difatti, per un contorno sfizioso e leggerissimo arrivano queste zucchine lesse a salvarci la vita, poche calorie per rallegrare pranzi e cene d’estate

Troppo buone le zucchine lesse della mamma, un contorno profumato con pochissime calorie. Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti per 4 persone

8 zucchine;

1 limone;

1 ciuffetto di prezzemolo (oppure qualche foglia di basilico);

40 ml di olio extra vergine d’oliva;

sale q.b.

Procedimento

Realizzare le zucchine lesse è un gioco da ragazzi. Innanzitutto, bisognerà lavare accuratamente le zucchine. Asciugarle con un canovaccio pulito, oppure tamponarle con un paio di fogli di carta assorbente da cucina. Successivamente, bisognerà eliminare l’estremità e dividere le zucchine a metà (senza sbucciarle). Dopo, si dovranno ottenere delle strisce sottili di circa 3-4 cm di lunghezza.

Prendere una pentola, aggiungere dell’acqua e portare a bollore. Aggiungere anche un pizzico di sale. A questo punto, inserire le zucchine e lessarle per 5 minuti. (Non dovranno sfaldarsi, ma restare croccanti). Intanto, in una ciotola preparare un composto con l’olio il succo di mezzo limone.

Scolare le zucchine e poi impiattare. Condire con la miscela di olio e limone e il prezzemolo tritato. Aggiungere un altro pizzico di sale e il gioco è fatto. Dunque, per un contorno sfizioso e leggerissimo arrivano queste zucchine lesse a salvarci la vita. Da provare assolutamente!

