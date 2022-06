Il cibo che nutre senza rinunciare mai al gusto non è sempre quello che costa di più, anzi. Perchè chi per l’alimentazione bada davvero al sodo, e quindi a saziarsi, in genere non ha bisogno di svenarsi.

Sebbene quello attuale sia in Italia un periodo di forti rincari per i generi alimentari, infatti, i cibi ricchi di nutrienti sono in genere quelli più semplici. Quelli che sono detti anche poveri, ma che in realtà, per apporto nutrizionale, non hanno nulla da inviare al caviale. Vediamo allora, dentro come fuori casa, come fare a mangiare riuscendo sempre a spendere poco.

Per esempio, giusto per rendere l’idea, con una manciata di euro a casa si possono preparare piatti nutrienti come il riso al forno con i carciofi e con le patate, la frittata di spaghetti, oppure la salsiccia con i fagioli per fare davvero il pieno di proteine. Ma anche la parmigiana di melanzane, lo sformato di verdure e gli involtini di verza. Tutte ricette che sono economiche ma che, nello stesso tempo, sono ad alto potere saziante.

Come mangiare spendendo poco, dentro e fuori casa, scegliendo gli alimenti e i giusti posti low cost

Nel dettaglio, anche e soprattutto in questo periodo estivo, il pesce azzurro, la frutta e la verdura di stagione, insieme alle carni bianche, spiccano tra i cibi che, ricchi di nutrienti, costano anche poco.

E lo stesso dicasi pure per i legumi e per i cereali. Fermo restando che, anche per questi cibi, quando si mangia in casa la scelta migliore è in genere solo una. Ovverosia, fare sempre gli acquisti di qualità al giusto prezzo recandosi al discount.

Dallo street food alle stuzzicherie

Fuori casa, invece, per mangiare spendendo poco, senza mai rinunciare al gusto e alla sazietà, oltre al classico ristorante c’è davvero molto di più. A partire dallo street food, passando per gli ostelli, le taverne, le trattorie e le stuzzicherie. Per uscire dal locale sempre sazi spendendo poco.

Anzi, spendendo ancora meno quando ci si presenta in comitiva. Prenotando e concordando, in base al numero di persone, un menù che sarà scontato ed a prezzo fisso. In più, e in linea generale, ricordiamo anche che basta uno smartphone per risparmiare quando si mangia fuori. In quanto si può prenotare con le app dedicate proprio al food. Potendo ottenere istantaneamente sconti e coupon.

Ecco, dunque, come mangiare spendendo poco sia che siamo a casa che a cena fuori.

